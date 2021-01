Die Stadt Mülheim im Ruhrgebiet startet in das internationale BEUYS-JUBILÄUMSJAHR „BEUYS2021“ mit großem Ausstellungsmarathon

Heute vor 35 Jahren, am 23. Januar 1986 starb der Aktionskünstler, Bildhauer, Medailleur, Zeichner, Kunsttheoretiker und Professor an der Kunstakademie Düsseldorf Joseph Heinrich Beuys (1921-1986) im Alter von nur 65 Jahren.

Das gesamte Kunstjahr 2021 ist Beuys als Hommage zum 100. Geburtstag gewidmet. Der Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr – KKRR hat in der Kunststadt Mülheim an der Ruhr das Jahresthema „BEUYS100MLHM“ ausgerufen mit zahlreichen Ausstellungen und mit Bürgerbeteiligung im Jahresverlauf 2021.

BEUYS-Button gestaltet von Designer Klaus Wiesel

Die Marketingabteilung des Mülheimer Künstlerbundes - MKB hat eine Kampagne zu Beuys100 entwickelt. Neben Großplakaten und Ausstellungsankündigungen wurde vom Designer Klaus Wiesel der „Beuys-Button“ gestaltet (unser Titelbild).

Ausstellungsvorschau in der Beuys-Stadt Mülheim an der Ruhr

Die erste Ausstellung läuft bereits mit der Schau des Duisburger Poeten, Malers und Bildhauers CHINMAYO bis zum 21. Februar 2021 in der RUHR GALLERY MÜLHEIM und im Kulturmuseum KuMuMü an der Ruhrstraße 3.

Eröffnet das BEUYS- Jahr in der Kunststadt Mülheim:

Der Meidericher Künstler CHINMAYO in der RUHR GALLERY MÜLHEIM

Das städtische Kunstmuseum Temporär - unter Leitung von Dr. Beate Reese - zeigt in seinem Schaufenster in der Schlossstraße Nr. 30 u.a. Bücher, Plakate und Archivalien, die an Beuys erinnern ebenfalls bis zum 21. Februar 2021.

4. April 2021 bis 2. Mai 2021

Ausstellung BEUYS and GIRLS – museale Gruppenausstellung Mülheimer Künstlerbund – MKB in der RUHR GALLERY MÜLHEIM

"Hier ist Beuys" Banner über dem großen Eingangsportal der Villa Schmitz-Scholl, die u.a. die RUHR GALLERY MÜLHEIM und die Museen KuMuMü und ZIMM beherbergt.

9. Mai 2021 bis 27. Juni 2021

BEUYS – Pflicht oder Kür – museale Gruppenausstellung mit internationaler Beteiligung in der RUHR GALLERY MÜLHEIM

4. Juli 2021 bis 25. Juli 2021

HBK/fadbk im Beuys-Jubiläumsjahr 2021 museale Gruppenausstellung im Rahmen der Zusammenarbeit der Hochschule der bildenden Künste Essen / Freie Akademie der bildenden Künste Essen mit dem Mülheimer Kunstverein KKRR in der RUHR GALLERY MÜLHEIM

1. August 2021 bis 29. August 2021

„KraftWiesel“ versus „WieselKraft“ – Museale Doppelausstellung Bernward Kraft und Klaus Wiesel in der RUHR GALLERY MÜLHEIM

5. September 2021 bis 3. Oktober 2021

BEUYS and BOYS – museale Gruppenausstellung Mülheimer Künstlerbund – MKB in der RUHR GALLERY MÜLHEIM

7. Oktober 2021 bis 23. Oktober

SEVEN ROOMS „Jeder Mensch ist ein Fotograf“ museale Gruppenausstellung der Mülheimer Fotokünstlergruppe CFRR und Beuys-Performance von Mülheimerinnen und Mülheimern in der RUHR GALLERY MÜLHEIM

7. November bis 28. November 2021

Martin Sieverding – museale Einzelausstellung Malerei und Objekte in der RUHR GALLERY MÜLHEIM

5. Dezember 2021 bis 19. Dezember 2021

BEUYS und die Eimer – museale Gruppenausstellung verschiedener Künstlergruppen aus der Metropolregion Rhein-Ruhr in der RUHR GALLERY MÜLHEIM

Weitere Ausstellungen u.a mit der GEDOK – Gemeinschaft Deutscher und Oesterreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen sind in Planung.

Der Kunstverein KKRR ermöglicht den Ausstellungsmarathon wie in den Vorjahren

Der Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr - KKRR wurde im Jahr 2012 gegründet (Logo: Klaus Wiesel)

Die Ausstellungen und der freie Eintritt / kostenlose Führungen in der RUHR GALLERY MÜLHEIM werden ermöglicht durch den Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr – KKRR und die Freunde des KuMuMü – Kulturmuseum Mülheim an der Ruhrstraße 3, direkt am Innenstadtpark „Ruhranlage“. Teile des Ausstellungsprogramms des Mülheimer Künstlerbundes – MKB werden auch im Kölner Raum im Kunstort Bensberg bei Köln – KBBK und in der Kulturkirche Köln Ost gezeigt.

Kontakt: Beuys100@Kunststadt-MH.de oder Kunstmuseum@MlhmRhr.de und FON: 0208 46949-567 (Geschäftsstelle Mülheimer Kunstverein KKRR).