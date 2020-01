Im Frühjahr 2020 finden wieder spannende Kurse und Workshops zum Thema Trommeln und Percussion aus Westafrika, Kuba und Brasilien im Europa Pavillon in der Mülheimer Müga statt. Der Trommellehrer und Perkussionist Thomas Kahle bietet in diesem Rahmen zum ersten Mal auch einen ganzwöchigen Bildungsurlaub zum Thema an vom 23. bis 27. März !

Die Trommelkurse finden immer Dienstags von 19 - 21 Uhr statt und beginnen am 14. Januar. Im 14- tägigen Wechsel können interessierte Trommler*innen wahlweise einen Kurs in Richtung Samba-Trommeln aus Brasilien oder Conga, Cajon und Djembe (Westafrika bis Lateinamerika, von Salsa bis Cumbia) besuchen. Eine Sambaworkshop zum Schnuppern findet am Sa. 22. Februar zum Karneval statt! Interssierte können sich über das Grend-Bildungswerk in Essen zu allen Kursen und Workshops anmelden. Dort finden sie auch detaillierte Infos. Das Grend-Bildungswerk ist auch zertifizierter Anbieter für Bildungsurlaube! Anmeldungen unter: Tel. 0201 / 85132-20 oder 22. Oder online unter:

https://www.grend-bildungswerk.de/index.php/kursprogramm/kulturelle-vielfalt

Alle Termine finden in Mülheim statt; Instrumente stehen zur Verfügung!

Gerne können sie sich auch auf der Homepage des Musikers Thomas Kahle umschauen:

https://samba-ruhrgebeat.de/