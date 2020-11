Ob das im Zusammenhang mit der Pandemie ein großer Wurf ist, wage ich zu bezweifeln, auch wenn ich dafür eine Zurückbeworfenheit mit faulen Eiern riskiere. Leicht handelt sich der Glossist nämlich den Vorwurf ein, etwas zu verwerfen, von dem er keine Ahnung hat. Und überdies sei es dem Ernst der Lage nicht angemessen und daher höchst verwerflich.

Aber erwartet man nicht von einem Bischof, dass er uns eher die individuelle Erschaffung eines jeden von uns durch Gott erklärt als dass er uns als anonymes Wurfmaterial einer Pandemie sieht, in der wir eine „Zurückgeworfenheit auf das eigene Leben“ (ohne Gastronomie?) erleben.

Das klingt mir denn doch zu hilflos, das ist mehr Bejammerung als Programm. Im Übrigen ist die Zurückgeworfenheit auf das eigene Leben der Normalzustand, den wir oder andere nur zeitweilig verkleistern. Wenn mein Vater mich als Dreijährigen in die Luft zu werfen pflegte, war ich schon genug hin- und hergerissen zwischen einerseits Geworfenheit und andererseits Geborgenheit.

Ich mag schon diesen Ausdruck nicht. Wir Menschen sprechen von Geburt, und nur bei bestimmten Tieren von Wurf. Geworfenheit hat so eine gewisse Rohheit, der "Geschleudertheit" nicht unähnlich. Ich würde lieber von einer "Gestelltheit" sprechen wollen. Oder von meiner liebsten Körperstellung ausgehend „Gelegenheit“, das wäre sehr schön mehrdeutig und erheblich positiver.

Aber was rege ich mich auf, die Worte des Bischofs unterliegen wie alles in der Wegwerfgesellschaft der unweigerlichen Verwerfung durch die Fortgeworfenheit.