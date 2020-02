"Bücherguides" in Styrum

Was bedeutet "guide"? Direkt übersetzt mit Führer wäre also ein "Bücherguide" jemand, der durch die Bibliothek führt und zeigt, welche Bücher sich lohnen zu lesen. So findet das in der Schul- und Stadtteilbibliothek in Styrum statt. Leiterin Petra Sachse: „Wir legen die Neuerscheinungen und Neuanschaffungen für die Bücherguides aus.“ - „Gute Bücher bekommen einen Sticker mit unseren Namen.“ Manvir ist 11 Jahre alt und eine der insgesamt zehn Bücherguides.

Sie ist von Anfang an dabei und eine richtige Leseratte. Petra Sachse hatte vor einigen Monaten alle jetzigen Guides gefragt, ob sie mitmachen wollen. Alle Bücherguides, von 9 bis 13 Jahren, besuchen ganz regelmäßig die Bibliothek, manche schon seit der KiTa-Zeit. Regelmäßig finden Bücherrallays mit Schulklassen und Aktionen für KiTas zum Kennenlernen statt. Wohlfühlen ist in den Räumlichkeiten am Willy-Brandt-Platz 2 großgeschrieben. Petra Sachse: „Wir wollen, dass jedes Kind mit einem guten Gefühl hier rausgeht.“

Elias (11 Jahre) hat gerade einen „Drei??? Kids“-Band, den Diamantenraub, Test gelesen. Ergebnis: „Eines der besten Bücher, die ich gelesen habe.“ Damit bekommt der Band einen Sticker mit seinem Namen. Das ist eine Marke. Kinder, die die Schul- und Stadtteilbücherei besuchen, orientieren sich an den Stickern nach dem Motto: Wenn Elias das schon gelesen hat und gut fand, dann lese ich das Buch auch – der hat meinen Lesegeschmack. Neben Elias gibt es noch drei weitere männliche Bücherguides.

Nadine und Zoe sind 13 Jahre alt und gehen auf die Willy-Brandt-Schule: „Wir geben auch Tipps für Neuanschaffungen.“ Regelmäßig erhält Petra Sachse Bestellvorschläge aus dem Medienhaus. Ihre Bestellungen resultieren aus einem Mix aus eingereichten Vorschlägen und aus eigenen Ideen aus dem Buchhandel. Aber auch die Kinder bringen Ideen mit. Petra Sachse: „Neuanschaffungen müssen ins Gesamtkonzept passen.“ Da macht es keinen Sinn einen 5. Band aus einer Reihe zu bestellen, wenn Band 1 bis 4 nicht im Inventar ist.

Alle Bücherguides haben Lieblingsbücher: Nancy mag Detektiv-Geschichten, Celia schwärmt für Pferdegeschichten mit viel Aktion. Andere Kinder bevorzugen Fantasie, aber auch Klassiker wie „Harry Potter“, Bücher von Astrid Lindgren oder Greggs Tagebücher. Manvir: „Wenn man liest, lebt man in seiner eigenen Welt.“ Lesen fördert die Entwicklung von Sprache, Konzentration und Wahrnehmung. Petra Sachse versteht Leseförderung als einen wichtigen Baustein der Bibliotheksarbeit.

Das Projekt „Bücherguide“ ist eine besondere Art der Leseförderung, denn nur bei besonders guter Beurteilung einer Neuanschaffung wird das Buch mit dem „Bücherguide“-Aufkleber versehen. Damit leisten alle zehn Bücherguides einen wichtigen Beitrag zur Lesekultur, so die engagierte Bibliotheks-Leiterin.