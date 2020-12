Mit Unterstützung der Sparkasse Mülheim konnte der Freundeskreis "Mülheimer Künstler für" Kinder aus dem Erlös des Künstlerkalenders 2021 der Grundschule am Steigerweg hunderte Bücher im Wert von 6.000 Euro schenken, um auf diesem Wege den Kindern zu helfen und ihre Lesefähigkeit zu verbessern. Alle Bücher wurden von dem Lehrerkollegium ausgewählt und bleiben Eigentum der Schule. Sie stehen in der Schulbücherei den Kindern zum Schmökern und Ausleihen zur Verfügung.

Außerdem konnten einige Klassensätze angeschafft werden, um den Kindern ein gemeinschaftliches Lesen und den wichtigen Austausch über das Gelesene näher zu bringen. Gemeinsames Ziel des Freundeskreises "Mülheimer Künstler für Kinder", der Sparkasse Mülheim und der Grundschule am Steigerweg ist es, Lesen als wichtigste Kulturtechnik zu vermitteln. Auch im digitalen Zeitalter ist die Lesekompetenz eine unerlässliche Voraussetzung für die Nutzung elektronischer Medien und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.