Nach unserem Wissensstand sind alle Mitglieder bisher von dem Virus nicht betroffen.

Wir hoffen, dass es so bleibt.

So planen wir für das Jahr 2021, obwohl noch Schwierigkeiten für die Durchführung bestehen (keine Proben), für den 27. Juni 2021, 11:00 Uhr das beliebte Chor-Open-Air im Klosterhof. Hier haben schon einige Chöre und Instrumentalisten ihre Teilnahme zugesagt.

Eintritt wird hier wie gewohnt nicht erheben.

Höhepunkt soll in diesem, für den Chor immer noch schwierigen Jahr, das Weihnachtkonzert am 19. Dezember, 16:00 Uhr in der Elisabethkirche am Nachbarsweg sein. Durch Ihre/Eure Hilfe kann hier der Eintrittspreis von 15.00 Euro gehalten werden.

Wir konnten bereits oben abgebildete Solisten verpflichten. Die beiden Tenöre (German Tenors) waren zu unserem 140.jährigen Bestehen im Jahr 2009 schon mal Gäste bei uns.

Christian Polus wurde damals von unserem Sangesbruder Gerd Nötzel im Schneechaos von der Autobahn geholt. Mit etwas zeitlicher Verspätung konnten wir damals beginnen.

Merken Sie/Ihr euch o.g. Termine schon einmal vor.

Sollten Sie/Ihr schon Karten fürs Weihnachtskonzert bestellen wollen, selbstverständlich unverbindlich, ist das möglich unter mbaaken@wb.de oder 0208-485814.

Wir wünschen allen eine gute Zeit, bleibt vor allen Dingen gesund.

MGV-Saarn 1869 e.V. Chorvorstand

Manfred Baaken 1. Vorsitzender

Jürgen Deußen 2. Vorsitzender