Aufgrund der aktuellen Situation mit zahlreichen Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen unterliegen leider auch Veranstaltungen mit unter 1.000 Besuchern einer besonderen Risikoeinschätzung.

Der Ringlokschuppen Ruhr (Kultur im Ringlokschuppen e.V.) hat den Krisenstab der Stadt Mülheim an der Ruhr gebeten eine Bewertung der Situation für die Aufführungen des Ringlokschuppen Ruhr und der KulturGut Reihe des Hauses in der Stadthalle Mülheim vorzunehmen.

Eine kurzfristige Prüfung des Gesundheitsamtes der Stadt Mülheim an der Ruhr ergab zunächst die Veranstaltungen in den kommenden Tagen abzusagen.

Abgesagt werden folgende Veranstaltungen:

Fr. 13. März 2020: Integrative Disco Grenzenlos , Ringlokschuppen Ruhr

, Ringlokschuppen Ruhr Fr. 13. März 2020: Cooperativa Maura Morales: Cherchez La Femme, Ringlokschuppen Ruhr

Cherchez La Femme, Ringlokschuppen Ruhr Sa. 14. März 2020: Cooperativa Maura Morales: Cherchez La Femme, Ringlokschuppen Ruhr

Cherchez La Femme, Ringlokschuppen Ruhr Sa. 14. März 2020: Christoph Sieber, Ringlokschuppen Ruhr - Ersatztermin: 17. April 2021

Ersatztermine werden mitgeteilt

Das Team vom Ringlokschuppen Ruhr bemüht sich Ersatztermine zu organisieren. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch in der Vorverkaufsstelle bzw. bei dem Onlineanbieter, bei dem Sie die Karten erworben haben, umgetauscht werden. Infos in Kürze auf unserer Homepage bzw. per mail direkt von ihrem Ticketanbieter.



Infos zu Veranstaltungen ab dem 20. März 2020 folgen in Kürze. Wir sind dazu im direkten Kontakt mit den örtlichen Behörden.