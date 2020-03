Am Freitag, 20. März, um 20 Uhr präsentiert das Franz Liszt Kammerorchester mit Meistertrompeter Gábor Boldoczki in der Stadthalle eine Musikreise durch Böhmen. Gespielt werden konzertante Werke für Trompete und Flügelhorn von Neruda, Hummel und Vanhal sowie Werke von Benda und Dvorak.

Für ihren Frohsinn und ihre Leichtigkeit waren die böhmischen Musiker schon früher in ganz Europa bekannt. Das mit einem ECHO Klassik ausgezeichnete Konzertprogramm „Bohemian Rhapsody“ führt das Publikum auf eine Reise ins Böhmen der Kaiserzeit. Der Böhmische Barock machte ausgehend von Prag in ganz Europa von sich reden. Eine Zeit lang war die Stadt eine der lebendigsten Kunstmetropolen Europas.

Solist des Konzertes ist der Ungar Gábor Boldoczki: ein begnadeter Trompetenvirtuose, der für sein legendäres Belcanto, die Kunst seine Trompete singen zu lassen, berühmt ist. Einige der musikalischen Schätze aus Böhmen hat der Solist eigens für verschiedene Trompeten arrangiert. So erklingen drei Stücke für Oboe von Johann Nepomuk Hummel auf drei verschiedenen Trompeten und das berühmte Kontrabasskonzert von Johann Baptist Vanhal in einer eigenen Bearbeitung für Flügelhorn.

Der mehrfache ECHO Klassik-Preisträger Boldoczki gewann bereits mit 14 Jahren seine ersten Wettbewerbe. Der endgültige Durchbruch zu einer internationalen Solokarriere gelang ihm mit dem Gewinn des ARD Musikwettbewerbs in München und dem 1. Preis beim Grand Prix de la Ville de Paris. Gábor Boldoczki ist Professor für Trompete an der Franz-Liszt-Musikakademie in Budapest und wurde mit dem Franz Liszt Ehrenpreis, der höchsten Auszeichnung des ungarischen Kultusministeriums, ausgezeichnet.

Bei seiner Musikreise durch Böhmen konzertiert Boldoczki gemeinsam mit den besten Musikern Ungarns: Das Franz Liszt Kammerorchester ist weltweiter Kulturbotschafter seines Heimatlandes und gefragter Spielpartner von Klassikstars. Mit Dvoraks berühmter Streicherserenade und zwei Walzern bringt es romantische Meisterwerke für Streichorchester zu Gehör.

Musikinteressierte Zuhörer sind herzlich zur kostenlosen Konzerteinführung mit Musikbeispielen eine halbe Stunde vor Konzertbeginn in den Kammermusiksaal der Stadthalle eingeladen. Dort wird Konzertdramaturgin Eva-Susanne Rohlfing bereits mit dem Solisten Gábor Boldoczki ins Gespräch kommen, der auch Wissenswertes zu seinen Trompeten erklären wird.

Karten für das Konzert in der Stadthalle, Theodor-Heuss-Platz 1, gibt es ab 12,50 Euro bei allen bekannten reservix-Vorverkaufsstellen, sowie in der Touristinfo im StadtQuartier, Schollenstraße 1. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Konzertbeginn.