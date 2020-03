Im Oktober letzten Jahres nahm Annette Sensener an der Miss Germany 50 + Wahl teil und schaffte es bis ins Finale. Für die begehrte Krone reichte es zwar nicht, aber trotzdem hat sich für die 50-Jährige seit dem einiges verändert.



Noch bevor man ihre Wohnung betreten kann springt ein großer, grauhaariger Vierbeiner freundlich schwanzwedelnd aus der Tür: Hund Oreo gehört seit gut zwei Jahren zur Familie. Zusammen mit ihm, ihrem Mann, den drei Kindern und einer Katze wohnt Annette in der Mülheimer Altstadt - das war auch schon vor der Teilnahme des Wettbewerbs so.

"Ich bin seit 28 Jahren mit dem selben Mann zusammen und davon 20 Jahre sogar verheiratet. Das muss man erstmal schaffen", lacht sie und nippt von ihrem Kaffee. Von ihrer Küche aus kann die gebürtige Duisburgerin direkt auf das Loft gucken, in dem sich ihre Immobilienfirma befindet. Diese führt sie zusammen mit ihrem Mann und dessen Partner. "Ich kümmere mich um den Vertrieb der Wohnungen und verwalte den Wohnungsbestand. Insgesamt haben wir so um die 20 bis 30 Objekte unter anderem in Essen und Oberhausen", erklärt sie. Zusätzlich vermietet das Pärchen noch eine Ferienwohnung, die sich im selben Haus befindet. Auch hierfür ist Annette zuständig.

Jeden Tag wird frisch gekocht

Doch nicht nur im Vertrieb der Firma und bei der Vermietung der Ferienwohnung ist sie gefragt: Auch als Mutter zweier Töchter (13 und 19 Jahre) und eines Sohnes (17 Jahre) hat die Mülheimerin allerhand zu tun. Trotz des ganzen Trubels kocht die Miss Germany 50 + Finalistin jeden Tag frisch. Das ist ihr wichtig, wie sie betont: "Auf eine gesunde Ernährung lege ich viel wert. Ich bin Vegetarierin und koche viel mit Kartoffeln, Reis und Nudeln." Auch der Sport darf bei Annette nicht zu kurz kommen: Zwei- bis dreimal die Woche ist sie aktiv, spielt unter anderem Tennis und belegt Tanzkurse. "Nach der Misswahl ist es leider etwas weniger geworden", bedauert sie.

Voller Terminkalender

Seit der Wettbewerbsteilnahme im Oktober letzten Jahres ist der Terminkalender der Powerfrau noch voller als ohnehin schon: Die Misswahl bescherte ihr Model-, Werbe- und sogar Schauspielaufträge. Einen Manager hat Annette jedoch nicht. "Da die Firma direkt neben meiner Wohnung liegt und ich die Termine auch selbst einteilen kann bin ich zum Glück flexibel", erzählt sie.

Neben Fotoshootings mit verschiedene Fotografen hat sich die selbsternannte "Bio-Tante" einen Werbedeal mit einer Naturkosmetik-Firma gesichert. Bei einer Model-Agentur ist sie ebenfalls geführt. Doch Druck will sich Annette nicht machen: "Ich lasse das alles ganz langsam auf mich zukommen und schaue, was sich ergibt."

Ein weiteres größeres Projekt abseits des Models hat die Beauty ebenfalls am Laufen: In Zusammenarbeit mit einem Regisseur aus Hannover wird Annette eine Rolle in einem Kurzfilm übernehmen. Dieser soll zu den Filmfestspielen in Cannes eingereicht werden. Welchen Charakter sie dort spielen wird weiß sie noch nicht. Auch einen Part in einer Krimi-Serie soll sie übernehmen. "Die Hauptsache dabei ist immer, dass es Spaß macht", findet Annette.