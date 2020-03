„Aus dem Chaos" ist eine Skulptur von Gregor DocDavids aus der Sammlung des KuMuMü - Kulturmuseum Mülheim an der Ruhrstraße 3 - die fragile Skulptur ist ca. 60 cm hoch und besteht aus buntem Glas - aus messerscharfen Glassplittern reckt sie sich filigran in die Höhe.

Ansteckungsgefahr gleich Null

Der Mülheimer Kunstverein hat zum aktuellen Thema Corona verschiedene Werke aus der Sammlung des Mülheimer KuMuMü (vormals Kunstmuseum Mülheim an der Ruhrstraße 3) zusammengestellt.

Die Ausstellung wird aktuell nur virtuell gezeigt - jeweils werden die live - Führungen individuell zusammengestellt. An manchen dieser Events nehmen bis zu 6 Personen gleichzeitig via Smartphone, iPhone, iPad oder PC teil und können Fragen stellen. Alles was die Kamera erfassen kann wird via Internet übertragen - man kann während der Führung individuelle Screenshots erstellen - als wäre man mit dem Fotoapparat selbst persönlich vor Ort. Nur auf den leckeren Kaffee im Foyer der Villa Schmitz-Scholl muss man verzichten.

Was ist eigentlich das KuMuMü in der Kunststadt Mülheim an der Ruhr?

In der Kunststadt Mülheim an der Ruhr gibt es das Städtische Museum in der Alten Post am Synagogenplatz 1 und am Ruhrufer in der Villa Schmitz-Scholl, dem Stammhaus der Tengelmann-Gründerfamilie Schmitz-Scholl das KuMuMü an der Ruhrstraße 3, das auf privater Basis geführt wird.

Auf über 1.000 Quadratmetern sind in dem Gebäudekomplex an der Ruhrstraße / Ecke Delle die RUHR GALLERY und ein Ateliertrakt untergebracht. Außerdem sind dort die Geschäftsstellen Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr (KKRR) und ArtHub Rhein-Ruhr (AHRR) beheimatet.

Hier ist der Link zur Webseite des Mülheimer Museums:

Hier ist der Link zum Kunst-Blog "KUNSTSTADT MÜLHEIM" über die Mülheimer Kunstszene:

Im Blog finden Sie zahlreiche aktuelle Links zu den vielfältigen Kunstinstitutionen der Stadt.