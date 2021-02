Nachdem neben der offiziell ausgefallenen tödlichen Geselligkeit auch der individuelle Distanz-Karneval abgeklungen sein dürfte, seien mir ein paar nachgedachte Worte erlaubt.

Da ist mir seit einiger Zeit auf allen Kanälen zu viel von Anspruch und Würde die Rede, von Gefährdung des Wachstums, von Einschränkung der Grundrechte und vom Ende der Geduld. Nirgendwo aber lese und höre ich etwas von Vanitas. Als sei Sterblichkeit, als sei Vergänglichkeit eine Sache von Krankheiten und Pandemien und nicht immer schon wesensmäßiger Bestandteil jeglicher Form von Leben.

Das ist höchst verwunderlich angesichts der Expertenwarnung, dass man die Sache - ähnlich wie bei der Klimakatastrophe- nie mehr endgültig in den Griff kriegen wird.

Nein, die Pandemie wird öffentlich nirgends zum Anlass genommen, an die allgemein geltende Vergänglichkeit zu erinnern, die Vanitas. Klar, wir leben ja schließlich nicht im Barock. Wir denken lieber an eine fiktive Zeit „danach“, zu der wir ab einer gewissen Zahl stufenweise zurückkehren möchten.

Vanitas bleibt in unserer Gesellschaft ein Tabu, weil geschäftsschädigend, und die mir beipflichten tun das höchstens heimlich.

Bei größtem Respekt für alle beruflichen Existenzsorgen, auch der des Friseurhandwerks und der Gastronomen: Deren Dienstleistung kommt für die coronabedrohte Bevölkerung keine existenzielle Bedeutung zu. Da lasse ich mich von den Medien nicht irremachen. Auch wenn die Haare zu rufen scheinen: „Wie siehst du denn aus? Spürst du nicht, dass wir die Schere brauchen, damit du bleibst, der du bist?“*

Vanitas ist nicht traurig, sondern Realität. Traurig anzusehen war aber bei der Bekämpfung von Epidemien immer schon, wie verschiedene Interessen die Oberhand über das Wir erlangen wollen.

Dass man sich und seinen Kindern einigermaßen „normale“ Zustände wünscht, muss man einem humorbegeisterten Menschen wie mir nicht täglich vorerzählen.

Trotzdem: Vanitas!

*Gisela Trahms zu Jan Wagner, Requiem für einen Friseur, Frankfurter Anthologie 40