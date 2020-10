Wenn im Herbst die Blätter von den Bäumen fallen, erinnern sie uns daran, dass das Jahr zur Neige geht. Zeit, um sich einen Kalender für das kommende Jahr zu besorgen. Wer sich nicht mit einem profanen analogen oder digitalen Kalender begnügen will, der uns die Daten des nächsten Jahres anzeigt und mehr oder weniger Platz für Notizen lässt, ist bei Peter Torsten Schulz im Atelier am Saarner Klostermarkt genau richtig.

In diesem Jahr starten Schulz und seine Atelier-Crew ihren Kalender-Verkauf corona-bedingt früher. Ab sofort können Kalender-Kenner bei Petoschu am Klostermarkt fündig werden. "Wir wollen damit den Publikumsverkehr entzerren und verhindern, dass sich die Leute hier im Advent gegenseitig auf den Füßen stehen", erklärt Petoschu, warum er seine Kalenderkunst schon jetzt und nicht erst ab Dezember unter die kunstsinnigen Leute bringt.

Vitamine für die Seele

Seit 1982 ist kein Jahr ohne Kalender vom Ollen Hansen vergangen. Schulz schätzt die Gesamtzahl seiner so zusammengekommene Kalender-Kunst-Werke auf 160. Er selbst versteht seine poetischen, erotischen und witzigen Kalender als "Vitamine für die Seele." Und die Fanpost, die regelmäßig am Klostermarkt ankommt bestärkt den schreibenden, malenden und fotografierenden Grafiker und Illustrator darin. Deshalb gab Schulz sein Kalender-Flaggschiff, den 55x48-Zentimeter großen Wandkalender auch nicht auf, nach dem sich dessen langjährige Sponsoren, die LBS und die NRW-Stiftung aus dem Projekt verabschiedeten. Seit 2015 lässt Schulz seinen großen Wandkalender, hochwertig, auf eigene Kosten drucken. "Ich verdiene da nicht viel dran", betont er mit Blick auf den Verkaufspreis von 28 Euro. Für jeden seiner kleineren 30x30-Zentimeter großen Fotokalender, die er im Dumont-Verlag veröffentlicht, bekommt er im Verkaufsfall gerade mal 46 Cent vom Kaufpreis 13 Euro.

Aber Petoschu ist eben ein künstlerischer Überzeugungstäter, dem es nicht in erster Linie ums Geld geht. Die großformatigen Kalenderblätter für 2021 hat er unter den programmatischen Appell: "Bleibt fröhlich!" gestellt. Der Mann ist treffsicher. Was könnte in Corona-Zeiten als Jahreslosung besser passen. Die als "Schildbürger-Streiche" fotografisch in Szene gesetzten Vers-Tafeln Petoschus lassen beim Betrachten des kleinformatigen Kalenders für 2021 ebenso schmunzeln und nachdenken wie es die großformatig gemalten Kalenderbilder mit ihren anregenden Untertiteln tun. Petoschus Aphorismen zeigen: In der Kürze legt die Würze. Ob gemalt, fotografiert oder gedichtet: Jedes seiner Kalenderblätter führt uns Petoschus Lebenseinsicht vor Augen: "Ohne Humor geht nix!" Da lohnt sich das Hinschauen und nachlesen nicht nur einmal. Und so dürfte so manches aktuelle Kalenderblatt Petoschus als dauerhaft dekorativer und inspirierender Kunstdruck an der Wand auch das Jahr 2021 überdauern.

Peter Torsten Schulz selbst schreibt im Vorwort zu seinem großformatigen Jahreskalender: "Bleibt fröhlich!": „Liebe Freunde! Bleibt fröhlich! Ein listiger Wunsch tut er doch so als wären wir gestern gut drauf gewesen, obwohl das keiner mehr weiß, nicht einmal wir selbst!“ Aber wie jedes Schulterklopfen haben positive Zuwendungen befreiende Kräfte. Lästige Zweifel verschieben sich wie von selbst in den Papierkorb. Blitzschnell geht es uns besser. Sich gegenseitig aufbauen macht gutes Wetter, fördert Freundschaften, verbessert Leistungen und erhält obendrein die Gesundheit. Natürlich funktioniert das nur, wenn wir dabei selbst die Sonne im Gesicht haben. Denken wir also jeden Morgen an unsere Voreinstellung: Lache in den Spiegel. Frisches Hemd. Frisches Gebot: ‘Du sollst strahlen, nicht glänzen‘ oder: ‚Heute ist dein Tag.‘“

