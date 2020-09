Großformatige Acrylbilder sind sein Markenzeichen. Hier sehen wir den Mülheimer Maler Bernd Kirstein, der am 23. September seinen 60. Geburtstag feiert, vor seinem neuesten 1,20 Meter-mal-1-Meter großen Werk "C--Blues". Das C steht für Corona. Im Januar 2021 lässt sich Kirstein mit einer Ausstellung in der Ruhrgalerie an der Ruhrstraße sehen. "Ein Bild ist Gefühl, Geschichte und Erinnerung. Und Kunst ist immer der Blick über den eigenen Tellerrand", sagt Kirstein und hält so auch die Erinnerung an die Corona-Krise malerisch fest.

Seit mehr als 30 Jahren ist Bernd Kirstein Teil des Mülheimer Kulturlebens, und das nicht nur mit seinen Bildern und Ausstellungen. Mit seinem Gedichtband "Alles Olive" und seinen Romanen "Sternsteine" und "Einer jener Tage" hat er den Pinsel auch schon mit der Feder getauscht. In den frühen 2000er Jahren betrieb Kirstein mit seinem Künstlerkollegen Werner Cüppers am Kohlenkamp die Galerie "Zwei Maler, zwei Möglichkeiten."

