Peter Vermeulen kam zum Antrittsbesuch in den Mülheimer Kulturort Villa Schmitz-Scholl in die Ruhrstraße 3 / Ecke Delle. Der Nachfolger von Marc Buchholz (seit 7. Oktober 2020 Oberbürgermeister der Stadt Mülheim) Peter Vermeulen hat zusätzlich das Kulturdezernat der Stadt Mülheim an der Ruhr übernommen. Vermeulen besuchte am Dienstag, dem 20.10.2020 die Ausstellungsmacher und Kunstschaffenden in der Mülheimer Kunstgalerie zusammen mit der Mülheimer Citymanagerin Gesa Delia.

Besuch der HA SCHULT - Ausstellung

Nach dem Besuch der aktuellen Schau von HA SCHULT „Memorial des Medienumbruchs“ führte der Fotograf Jürgen Brinkmann durch die Ausstellung „beethoven objektiv betrachtet“ der Künstlergruppe CFRR, Creativ Foto Rhein-Ruhr. Danach ging es weiter ins „KuMuMü Kulturmuseum Mülheim an der Ruhrstraße 3“ und den weitläufigen Ateliertrakt des im Jahr 2012 gegründeten Mülheimer Kunsthauses in der Stadtmitte.

Motto 2021: „MÜLHEIM KOMMT! WO IST BEUYS?“

Der Designer Klaus Wiesel präsentierte die geplanten Öffentlichkeitsarbeit für das kommende Kunstjahr 2021, das Jahresthema lautet „MÜLHEIM KOMMT! WO IST BEUYS?“ das zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys (12. Mai 1921 - 23. Januar 1986) aufzeigt, wie sich die Stadt Mülheim an der Ruhr zur Kunststadt Mülheim entwickelt hat.

Geplant sind zahlreiche Ausstellungen und Mitmachprojekte die u.a. mit Großplakaten (unser Bild) in der Kunststadt im grünen Ruhrtal beworben werden sollen.

Galerieleiter Alexander-Ivo Franz erläuterte den aktuellen Stand der Breitenarbeit in Sachen Kunst durch den Mülheimer Künstlerbund – MKB, der keinerlei Aufnahmebeschränkungen, Gebühren und Mitgliedsbeiträge erhebt, um keine Schranken aufzubauen.

In enger Zusammenarbeit mit dem Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr - kurz KKRR, der die Ausstellungsräume zur Verfügung stellt, wurden seit der Gründung des Kulturortes in der Ruhrstraße 3 im Jahr 2012 - inzwischen über 200 museale Ausstellungen gezeigt – aktuell läuft noch bis November 2020 die Schau des internationalen Aktionskünstlers HA SCHULT „Memorial des Medienumbruchs“ im Galeriehof des privaten Kunstmuseums in der Villa Schmitz-Scholl.

Kontakt und weitere Informationen:

Kulturdezernent der Stadt Mülheim: 0208/4550

Geschäftsstelle Mülheimer Künstlerbund – MKB , Ruhrstraße 3 FON 0208/439650-80

Geschäftsstelle Mülheimer Kunstverein - KKRR, Delle 54 FON 0208/46949-567

oder via E-Mail: Info@Kunststadt-MH.de