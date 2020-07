Soeben ist Heft 94 der Zeitschrift des Geschichtsvereins Mülheim an der Ruhr erschienen. Unter dem Titel „Mittelalterliche Adelsfamilien in Mülheim an der Ruhr - Eine Spurensuche“ hat es der Autor Heinz Weirauch unternommen, den wenig bekannten adeligen Geschlechtern Mülheims nachzuspüren.

Oft haben diese nur wenige Generationen in Mülheim gelebt und allzu häufig nur sehr bescheidene Spuren hinterlassen. Es ist ein Verdienst dieses Beitrags, gerade die wenig prominenten adeligen Familien in dieser Form erstmals überhaupt der Öffentlichkeit vorzustellen. So ist der Band allen an der mittelalterlichen Geschichte Mülheims Interessierten wärmstens zu empfehlen.

Das Buch ist zum Preis von 6 Euro in den Buchhandlungen Fehst, Hilberath & Lange, den Bücherträumen sowie in der Geschäftsstelle der MST erhältlich. Mitglieder des Geschichtsvereins können das Heft zu den Öffnungszeiten im Lesesaal des Stadtarchivs im Haus der Stadtgeschichte kostenlos abholen. Das Stadtarchiv bittet darauf zu achten, dass bei Abholung ein Mund-Nasenschutz getragen werden muss.