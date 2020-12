„Ich bin doch nicht blöd!“ - Diese auch als Werbespruch bekannte menschliche Aussage macht klar, was den Menschen im Umgang miteinander wichtig ist: Nicht für blöd gehalten zu werden! Und als blöd gilt besonders der, der zu Gunsten sozialer Werte auf finanzielle Vorteile verzichtet. Alle, die darüber überhaupt nicht nachdenken, sondern einfach handeln, weil sie es als richtig empfinden („ut däm Hatten rut“) das sind jene Dollen, für die einst Ludwig Soumagne in seinem verfremdeten Gebet den Schutz Gottes erbittet, weil unsere Welt ohne diese gutmütigen „Verrückten“ erheblich ärmer wäre.

Aktuell sind ganz besonders diejenigen die Dollen, für deren lebensgefährlichen Einsatz man zwar klatscht, für die man aber finanziell nur zögerlich eine Aufbesserung auf den Weg bringt. Andere werden zum Dank sogar tätlich angegriffen.

Ausdrücklich nicht gemeint sind hier die selbsternannten „Fachleute“ der Medien, die im wahren Sinne Verrückten, die 24 Stunden nonstop nur Spöökenkiekere-i betreiben und das Geschäft mit der Angst lodern lassen.

Soumagne, in Neuss-Norf geboren, lebte von 1927 bis 2003. Der gelernte Bäckermeister gehörte er zu den wichtigsten Mundart-Autoren am Niederrhein. Das international renommierte Mundart-Archiv in Zons trägt heute seinen Namen - ganz in der Nähe, auf der Museumsinsel Hombroich, bewohnte er eine Klause. Sein bekanntestes Werk, die im Jahr 1970 entstandene "Litanei ", wurde in 300 Sprachen und Dialekte übersetzt.

Der ebenfalls 2003 verstorbene Saarner Platt-Poet Walter Ferschen hatte 1991 den Auftrag erhalten, die Litanei in Mölmsch Platt zu übertragen und ist damit in der berühmten Sammlung der Litanei-Übersetzungen verewigt.

Er schrieb sie in der heute kaum noch gebräuchlichen Rechtschreibung der Rheinischen Dokumenta. Hier mal eine andere Version mit anschließender hochdeutscher Übertragung.

Litanei

Heerchott, sin bedank,

sin us nou wider soa chnäädich, Herr!

Chottvaader do boowen,

haul Dinne Haund öwwer se

un paas merr op di Dollen op,

hi oune op de Äät,

di nicks doföar künne, dat wei soa sin

di föar us di Koale uut däm Füüer hoale

di föar us di Haund in dat Füüer lägge

di föar us döar dat Füüer choone

di föar us dat schwoare Daachwärk doone

di föar us dän Kopp herhaule

di föar us dän Driet un Mees keere

di föar us danze un springe

di föar us vöar us bang sin un Strang häwwe

di föar us öare Kappen träcke

di föar us schöilich wäde

di föar us dre-i Finger opböare

di föar us schmaachde un friese

di föar us leewe un stärwe

di föar us dän Himmel op de Äät bedüüe

di föar us draan chloiwen mööte

Leewen Chott, Dou witts,

wi we-i di Dollen bruuke;

häp Erbarmen

un lot se öm Choddes Wille nee uutstärwe.

Amen

Hochdeutsch:

Herr, wir danken Dir

sei uns weiter so gnädig, Herr!

Gott im Himmel, halte Deine Hand

über sie

beschütze die Dollen (Verrückten)

auf Erden

die nicht dafür können, dass wir so sind

die für uns die Kohlen aus dem Feuer holen

die für uns die Hand ins Feuer legen

die für uns durchs Feuer gehen

die für uns die schwere Arbeit tun

die für uns den Kopf hinhalten

die für uns den Unrat und Dreck fegen

die für uns tanzen und springen

die für uns vor uns Angst und Respekt haben

die für uns den Hut ziehen

die für uns schuldig werden

die für uns drei Finger hochheben (schwören)

die für uns hungern und frieren

die für uns leben und sterben

die für uns der Himmel auf Erden bedeuten

die für uns dran glauben müssen

Lieber Gott Du weißt

wie wir auf die Dollen angewiesen sind;

erbarme dich

und lass sie um Gottes willen nicht aussterben.

Amen