Sie hat unserer Stadt den Namen gegeben. Die Ruhr fließt auf einer von 14 Kilometern durch die Stadt. Wie hat sie das Leben in Mülheim im Laufe der Jahrhunderte politisch, sozial, wirtschaftlich, klimatisch und ökologisch beeinflusst. Darüber spreche ich im Rahmen der eintrittsfreien Vortragsreihe, zu der das Stadtarchiv am Donnerstag, 23. Juni, um 18 Uhr ins Haus der Stadtgeschichte an der Von-Graefe-Straße 37 einlädt. Der Veranstaltungsort ist auch mit der Buslinie 131 (Haltestelle Brückstraße) und mit der Stadtbahnlinie U18 (Haltestelle: Christianstraße) gut erreichbar. Mehr Informationen zur Vortragsreihe über die Mülheimer Geschichte findet man im Internet unter: www.stadtarchiv-mh.de

