Im Rahmen des Jahresthemas "ES LEBE DIE FREIHEIT!" zeigt der Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr - kurz KKRR die museale Gruppenausstellung "SKULPTUR 2022" im Kulturort VILLA ARTIS in der Ruhrstraße 3 / Ecke Delle am Innenstadtpark "Ruhranlage" bis zum 1. Mai 2022.

Eine Jury wählt aus den über 80 Positionen der Ausstellung in loser Folge die

"SKULPTUR DES TAGES IN DER KULTURSTADT MÜLHEIM AN DER RUHR"

Am 13. April 2022 wurde gewählt:

Titel: "SIT BACK, RELAX" der Mülheimer Künstlerin Maria Zerres

Über die Künstlerin Maria Zerres:



Maria Zerres ist neben ihrer bildhauerischen Tätigkeit auch bekannt für ihre Malerei mit verschiedenen Techniken. Die in der aktuellen Ausstellung gezeigten Skulpturen wurden als Steinguss-Arbeiten geschaffen.

Steinguss bedeutet zunächst, dass Zuschlagsstoffe mit Bindemittel und Wasser vermischt in eine Hohlform gefüllt werden und so nach dem Entformen eine plastische Arbeit aus künstlichem Stein entsteht.

Maria Zerres nutzt anschließend verschiedene Techniken um die Oberfläche zu gestalten.

Die Arbeiten erhalten dadurch ein lebendiges Farbenspiel - mit Licht und Schatten, wodurch die Wirkung der Skulpturen unabhängig von der gezielten Beleuchtung an Leben gewinnt.

Über die aktuelle Ausstellung in Mülheim:

SKULPTUR – 80 Positionen von acht Künstler*innen - Ausstellung bis 1. Mai 2022

Die 80 Positionen im Erdgeschoss und Museumshof der VILLA ARTIS umfassen Werke der Bildhauerei z. B. aus Alabaster und Marmor, Skulpturen aus Ton, abstrakten Arbeiten aus Holz, vergoldete Objekte, 3D-Drucke bis hin zu dreidimensionalen Collagen aus diversen

Fundmaterialien.

Die Ausstellung ist noch bis zum 1. Mai 2022 in der Ruhrstraße 3 in Mülheim zu sehen. Besuchszeiten sind SA + SO jeweils von 13 bis 17 Uhr - oder nach Vereinbarung. Eintritt und Parken sind wie immer frei!

Folgende Kunstschaffende stellen bis zum 1. Mai 2022 aus:

Karin Drabik (im Dialog mit Herman Büschleb), Monika Brand (im Dialog mit Aliv Franz), Katharina Joos, Hamid Ghaffari, Claus-Peter Laube und Ute Nowak, Georg Overkamp und Maria Zerres

Weitere Einzelausstellung "IMAGO"in der Beletage

Zeitgleich findet in der Beletage die museale Einzelausstellung "IMAGO" von Jörg Dornemann statt.

Der Mülheimer Künstler zeigt "PIXEL, MALEREI und OBJEKTE" mit 50 Positionen in 4 Räumen in der VILLA ARTIS ebenfalls bis 1. Mai 2022 - SA+SO jeweils von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung - Eintritt frei!

Besucher streifen durch die VILLA ARTIS MÜLHEIM - Ruhrstraße 3 / Ecke Delle am Innenstadtpark "Ruhranlage"

Foto: Museum MMKM - Ruhrstr. 3

