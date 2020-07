Musikfreunde sollten sich mit dem Wettergott gut stellen, denn nur wenn es trocken bleibt, gibt es im Biergarten der Sol Kulturbar an der Akazienallee 61 Live-Musik. Worthy Davis hat sich für Freitag, 31. Juli, mit Band angekündigt. Er steht für erstklassigen Soul.

Für das Konzert im Sol-Garten ist Worthy mal nicht in großer Formation zu hören, sondern in einer exzellenten Quartett-Besetzung. Ein Konzert-Special mit begeisternden Soulsongs von Ballade bis funky Grooves. Songs wie „Ain´t no Mountain high enough“, „Let´s stay together“ oder „Can´t hide love“ werden die Fans glücklich machen.

„Soul Musik ist in meiner DNA“, sagt Worthy Davis. Aufgewachsen ist der Sänger, Songwriter und Produzent in Denver. Worthy Davis machte seinen Weg über New York, Paris und landete erstmal in Los Angeles. Der Durchbruch kam, als er „zufällig“ zusammen mit einer Band von Studiomusikern sang, was sich als die wöchentliche Jamsession mit Billy Preston im weltberühmten China Club herausstellte. Jede Montagnacht war er auf der Bühne mit einer Starbesetzung, wie Stevie Wonder, Chaka Kahn, David Paich und Steve Lukather von der Band TOTO und vielen anderen. Ein Aufnahmevertrag mit BMG/Ariola führte ihn dann durch Europa. In Deutschland hatte er TV Auftritte bei Viva, MTV, RTL und er war die offizielle Vorgruppe für Britney Spear’s „Oops, I did it again“ Tour im ganzen Land. Als profilierter Soulsänger war er auch Frontmann der TV-Total-Band „The Heavytones“, mit denen er gerade das aktuelle Earth, Wind & Fire-Tribute der Band eingesungen hat. Mit dem großartigen Album PIECES OF PARK HILL präsentierte Worthy Davis dann 2017 endlich sein eigenes Solo-Debütalbum. Weltklasse-Songs mit fetten Funky-Soul- Jazz-Latin Grooves und tanzbaren Uptempo-Beats. Ein absolutes „Muss“ für alle Soul Fans.

Am Freitag, 31. Juli, ab 19.30 Uhr spielen Worthington Davis (vocals), Daniel Sok (keys), Günter Asbeck (bass) und Dirk Sengotta (drums). Der Eintritt kostet 15 Euro. Die Karten sind vorzubestellen auf der Homepage der Sol Kulturbar. Die Kasse ist ab 18 Uhr geöffnet. Tische werden zugewiesen. Die Abstandsregeln sind einzuhalten. Auf allen Wegen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.