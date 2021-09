Noch bis Sonntag, 10, Oktober, gibt es die Möglichkeit, Chinas berühmte Terrakotta-Armee im Technikum Mülheim an der Ruhr, ehemaliges Tengelmann-Areal, Ulmenallee 14 bis 16, zu besichtigen.

Die Geschichte der Exponate ist einzigartig: Kaum einen Kilometer von der Originalgrabanlage entfernt wurden in uralten Öfen direkt in Xi’an nach exakt überlieferten Rezepturen die meisterhaften Nachbildungen von circa 150 lebensgroßen Terrakottafiguren und acht original großen Pferden angefertigt.

Ebenso wie bei den Originalfiguren in China sind diese Repliken atemberaubend in ihrer Individualität und Mimik. Besonders beeindruckend ist die künstlerische Gestaltung der Tonsoldaten: Obwohl die Figuren ihrem jeweiligen Rang nach ähnlich gekleidet sind, gibt es unter ihnen nicht ein einziges Zwillingspaar. Jedes Gesicht ist einmalig und ausdrucksstark. Kleinere Figuren, circa 1.000 Soldaten in Schlachtformation, sowie originalgetreue Waffen ergänzen die Ausstellungsstücke.

Information

In der Ausstellung besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (OP oder FFP2). Besucher sollten sich vor Reiseantritt auf der Homepage zu möglicherweise geänderten Öffnungszeiten informieren.