Das Sinfonieorchester Ruhr, vertreten durch die Mülheimer Cellistin Carolin Schröder, bringt am Wochenende die bekannte Oper "Die Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart auf die Bühne. Allerdings nicht in großer sinfonischer Besetzung, sondern kammermusikalisch mit zehn Streichern und fünf Gesangssolisten in konzertanter Form; zu sehnen auf der Freilichtbühne Mülheim, Dimbeck 2a.

Eine Auswahl der bekanntesten Melodien und Arien der Oper stellt die fünf Gesangssolisten vor die Aufgabe, schnell in verschiedene Charaktere zu schlüpfen. Mit unterhaltsamer Moderation führt der in Oberhausen geborene Hochschulprofessor Matthias Schröder die Zuhörer durch die auf ca. 70 Minuten gekürzte Fassung der Oper.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist nach vorheriger Anmeldung unter www.reglerproduktion.de/veranstaltungen/ möglich. Die Veranstaltung ist kostenlos im Rahmen des Mülheimer Kultursommer 2021, es gilt die 3G-Regel. Weitere Informationen unter www.reglerproduktion.de.

Konzerttermine sind am Samstag, 4. September, und Sonntag, 5. September, jeweils um 16 Uhr, Einlass ist ab 15 Uhr.