Ab Sonntag, 29. März, feiert das Makroscope, Museum für Fotokopie (M.F.F.), sein 35-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird das Museum seine Website relaunchen und seine Sammlung künftig online präsentieren.



In den vergangenen Wochen haben die Mitarbeiter des Makroscope in enger Kooperation mit dem Team von Bas&Aer sowie mit Guida Ribeiro an ihrem ersten eigenständigen Webauftritt gearbeitet. Unterstützt wurden sie dabei von Ole-Kristian Heyer als Fotograf sowie von Julian Eckstein als Übersetzer.

Dabei wurde vorallem die Archivierung angegangen, die notwendigen Strukturen erarbeitet und begonnen, die Sammlungsobjekte zu digitalisieren. Mit dem Launch gibt es einen ersten Einblick in das, was noch kommen soll. Ab Sonntag, 29. März, 19 Uhr, wird sich die Seite nach und nach mit Inhalten füllen. Allerdings wird alleine das Digitalisieren der sehr zahlreichen Sammlungsobjekte eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Die bisherigen Leistungen sind ab Sonntag abrufbar unter museum-fotokopie.de.