Kunstliebhaber freuen sich auf eine atemberaubende runde Ausstellung in der Kunststadt Mülheim vom 6. bis 27. September 2020.

Der Mülheimer Ausstellungsmarathon geht in die nächste Runde, das freut nicht nur die Kunstliebhaber aus dem Ruhrgebiet. Bislang musste keine der geplanten Ausstellungen ausfallen, dank der vielen rücksichtsvollen Besucher des Kulturortes in der Stadt Mülheim an der Ruhrstraße 3.

Drei Generationen unter einem Dach. Der Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr – kurz KKRR hält wieder einen weiteren Höhepunkt im Kunstjahr 2020 bereit:

Malerei, Zeichnungen und Tuschen, genauer gesagt Abstraktionen in Öl, Gouache- und Mischtechnik, Federzeichnungen und lineare Zeichnungen bis hin zu Collagen

Martin Goppelsröder – Lutz Gierig – Lubens zeigen 3 Positionen in der RUHR GALLERY MÜLHEIM in der denkmalgeschützten Unternehmervilla der Tengelmann-Gründerfamilie Schmitz-Scholl in der Ruhrstraße 3 / Ecke Delle – Ruhranlage.

Der Titel der Gruppenausstellung lautet: "Drei mal Malerei - Drei Maler, drei Generationen, drei Positionen"

Die Ausstellungsmacher der 2012 gegründeten freien Mülheimer Kunstgalerie freuen sich zusammen mit dem „KuMuMü – Kulturmuseum Mülheim an der Ruhrstraße 3“ auf eine inspirierende Schau, die im gesamten Ausstellungsbereich präsentiert wird. Der Eintritt ist frei – zahlreiche kostenlose Führungen stellen sicher, dass alle Interessenten in den Genuss kommen.

Bis 2019 lautete die Bezeichnung KuMuMü - Kunstmuseum Mülheim an der Ruhrstraße 3 - nicht zu verwechseln mit dem KunstMuseum Temporär (siehe auch Liste der Mülheimer Museen in Wikipedia)