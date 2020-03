Erneut war die kubanische Tanz-Show Ballet Revolucion zu Gast im Essener Colosseum. Eine Veranstaltung, bei der Liebhaber des modernen Tanzes voll auf ihre Kosten kommen.

Schon der Auftakt macht Appetit auf mehr: Nach den Rhythmen von "Havana" zeigen die Tänzerinnen und Tänzer ein wahres Feuerwerk an Choreographien. Auf der Bühne herrscht ständig Bewegung, kaum kann man sich entscheiden, ob man nach der Hebefigur im Hintergrund schaut oder die Gelenkigkeit der Tänzerinnen im Vordergrund bestaunt. Rasant wechseln die Ensemblemitglieder auf der einen Seite der Bühne hinaus, um kurz danach an anderer Stelle wieder aufzutauchen. Mit einer spielerischen Leichtigkeit strecken sich Beine in die Höhe bis zum vertikalen Spagat, schrauben sich die grazilen Tänzerinnen bei den Hebefiguren in die Höhe. Die Synchronität der Bewegungen ist beeindruckend.

Die Tänzer beherrschen die kubanische Schule, einen eigenen, ganz ursprünglichen Tanzstil, den die Karibikinsel mit ihren unterschiedlichsten Einflüssen geprägt hat. Sie wurden an zwei der angesehensten Institutionen des Landes ausgebildet, der Escuela Nacional de Arte für zeitgenössischen Tanz und der Escuela Nacional de Ballet für die klassische Sparte.

Live-Musik mit Solo-Einlage

Zeitgenössisch geht es nicht nur im Tanz, sondern auch bei der Musik zu. Die Live-Band im Hintergrund spielt nicht nur Hits mit lateinamerikanischen Rhythmen wie "Cumbanchero" oder "Senorita" von Shawn Mendez, sondern auch auch Chartstürmer wie "Human", "Take me to Church" oder den oscarprämierten Song "Shallow". Die Choreografien sind aufwendig und abwechslungs, die Tänzer zeigen, dass sie nicht nur Ballett, sondern auch Salsa oder Hip Hop beherrschen.

Das Publikum in Essen geht mit. Und spart auch nicht mit Applaus, als Percussionist Luis Palacios Galvez an den Congas ein beeindruckendes Solo spielt. Am Ende des Abends gibt es Standing Ovations und mehrere Zugaben, bevor das Publikum die Tänzer in den wohlverdienten Feierabend entlässt.