Am Samstag, den 19. September, ab 18 Uhr, lädt das Theater an der Ruhr die Mülheimer zu einem Wiedersehen in den Raffelbergpark, Akazienallee 61, ein. Das Theater-Team möchte mit diesem Event sein Publikum an die beliebten Weißen Nächte erinnern, die jährlich ein großer Publikumsmagnet unter freiem Himmel sind, mit Live-Musik und Stücken auf der Bühne.

Endlich ein Wiedersehen

In diesem Jahr fielen sie aus, da Corona kam ... Jetzt ist die Zeit da, um eine geringere Anzahl Theaterfans wieder ein bisschen glücklich zumachen: Los geht es ab 18 Uhr mit einem Imbiss im Raffelbergpark. Das Publikum sitzt mit nötigem Abstand auf Bierbänken und es wird ein kleiner Imbiss gereicht. Dazu gibt es musikalische Unterhaltung mit dem Musiker und Komponist Matthias Flake, der mit den Gästen ein eigenes Programm entwickelt und dabei musikalisch unterstützt wird von dem Chor "Fröhliche Wissenschaft" der Schauspielschule Bochum.

Von der Tribüne aus zusehen

Im Anschluss gehen die Gäste gemeinsam zur Pferderennbahn, Akazienallee 81, denn dort wird um 21 Uhr das gelobte und erfolgreiche Stück Boat Memory/ Das Zeugnis von Roberto Ciulli aufgeführt. Die Zuschauer sitzen vor Regen geschützt auf der Tribüne an der Galopprennbahn. „Der Abend ist ein Juwel, ein perfekter Mikroorganismus, ein kostbar durchscheinendes Kleinod“, schrieb die Deutsche Bühne über die Premiere von Boat Memory.

Die Teilnahme für Gäste an diesem Abend ist (wie bei den Weißen Nächten) kostenfrei. Spenden werden jedoch gerne entgegengenommen. Reservierungen sind wegen der Corona-bedingten, eingeschränkten Platzzahl notwendig und können unter Telefon 0208 -599 01 88 getätigt werden. Die Corona-Schutzregeln werden eingehalten.