„move 2020“ des Künstlers Wolf D. Lipka

Am 07. Februar 2020 in der GREENS GALERIE in Mülheim an der Ruhr

Am 14. Februar 2020 in der GREENS GALERIE in Ratingen

Hauptmotive seiner künstlerischen Arbeiten ist der Mensch mit seiner vielfältigen Mimik und Gestik.

In seinen Arbeiten lässt Wolf D. Lipka sich gern vom Theater und Tanz inspirieren, vor allem von Menschen, die sich im Bühnenraum bewegen. Es sind die spontanen Momentaufnahmen, die Bewegung und Ausdruck so besonders lebendig wirken lassen.

Diese magischen „Begegnungen“ werden durch Graphit, Kreide, Acryl und Shellack auf realistisch - zeichnerische weise umgesetzt. Der Künstler bringt Geschichten und Stimmung der Menschen auf immer wieder neue weise zum Vorschein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Galerie auf der Düsseldorfer Straße 15 in Mülheim an der Ruhr und auf der Homberger Straße 87 in Ratingen.

Die Werke sind vom 07. Februar bis zum 30. April 2020 in der GREENS Galerie zu sehen.

Natürlich sind auch alle Werke in unserer Galerie käuflich zu erwerben.