Die Mülheimer können sich einen Abend lang von Frank Sinatra, Dean Martin, Doris Day & Co. verzaubern lassen. Am Freitag, 31. Januar, um 19 Uhr hebt sich in der Mülheimer Alloheim Seniorenresidenz an der Dimbeck der Vorhang zu einer musikalischen Reise in die 40er und 50er Jahre.

Bei dieser Tribute-Sow erklingen weltberühmte Lieder wie „New York, New York“, „Lady is a Tramp“, „Strangers in the Night“, „Moon River“, „My Way“ oder „Que sera, sera“. Das Gesangsduo „Frankie BlueEyes“ und „Lady Bella" wird die Ära des Swing wieder aufleben lassen. Die Zuschauer können sich auf einen Abend voller Erinnerungen an die Künstler dieser Zeit freuen.

Als würde Frank Sinatra noch leben...

Falk Wulz alias „Frankie BlueEyes“ fasziniert in seiner Rolle als Frank Sinatra oder Dean Martin vor allem mit seiner Stimme. Wer bei seinem Gesang die Augen schließt, wird den Eindruck haben die Originalsänger zu hören – Gänsehaut garantiert! Einige Klassiker der goldenen Ära wie „Baby, it’s cold outside“ oder „Summer Wine“ präsentiert er auch mit seiner Duettpartnerin Susanne Heine alias „Lady Bella“. Die Musicalsängerin und Solokünstlerin wird das Publikum mit ihrer gefühlvollen Stimme und berühmten Liedern wie „Dream a little Dream“ oder „Big Spender“ begeistern.

Die Tickets

Die Tickets kosten 18 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse. Karten sind in der Alloheim Senioren-Residenz und in der Touristinfo Mülheim an der Ruhr erhältlich oder können über info@quest-media.de oder Tel. 0176 – 32 11 01 49 (Ticket-Abholung an der Tageskasse am Tag der Vorstellung) reserviert werden. Online können die Eintrittskarten über den Ticketshop der Webseite musicals-info.de oder über eventim.de zuzüglich Vorverkaufsgebühren erworben werden. Mögliche Restkarten gibt es vielleicht noch am Showtag an der Abendkasse.

Der Einlass bei freier Platzwahl ist eine Stunde vor Showbeginn. Weitere Informationen und Termine findet man unter www.musicals-info.de.