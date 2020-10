Zur Vernissage am letzten Sonntag kam HA Schult persönlich, seine Werke bleiben bis 15. November in Mülheim. Die Ruhr Gallery präsentiert 20 Bild-Boxen des Aktionskünstlers. Wer eine kauft, unterstützt Obdachlose.

Schult hatte im September 150 dieser Skulpturen auf dem Börsenplatz in Köln gezeigt und den Verkaufserlös dem gemeinnützigen Verein „Kunst hilft geben“ zur Verfügung gestellt.

Durch enge Kontakte zu Dirk Kästel, dem Initiator des Vereins, kann jetzt auch im Ruhrgebiet die Kunst des HA Schult zugunsten Obdachloser zu einem Vorzugspreis von je 1.000 Euro erworben werden. Die Objekte sind handsigniert und nummeriert.

Mit seinen Objets trouvés, also "gefundenen Gegenständen", will der Künstler auf die Situation in der Medienlandschaft aufmerksam machen und aufzeigen, dass derzeit große Umbrüche stattfinden. So stellt er die ausgedienten Bild-Verkaufskästen zu einem „Tableau des Vergessens“ zusammen.

Ein halbes Jahrhundert befriedigten die „stummen Verkäufer“ täglich den Hunger auf „Botschaften der Zeit“. Jetzt erhalten sie ihren letzten Auftritt als „Denkmal einer verklingenden Medienepoche“. Jeder Kasten, von Künstlerhand verändert, wird zu einer kleinen sozialen Skulptur, deren Erlös den Ärmsten der Armen zufließt. Auf eine neue Art erfüllen die roten Kästen eine soziokulturelle Aufgabe.

Umbruch in der Medienlandschaft

Zu den bekanntesten Werken von HA Schult gehören das Flügelauto in Köln und die weltweit ausgestellten Trash People. Die Ausstellung im Hof der Kunstvilla Schmitz-Scholl an der Ruhrstraße 3 ist vom 11. Oktober bis 15. November samstags und sonntags zwischen 12 und 17 Uhr geöffnet. Besuchstermine in der Woche können unter Tel. 0208/46949567 vereinbart werden. Der Eintritt ist frei.