Zitate von Joseph Beuys wie „Jeder Mensch ist ein Künstler“ oder „Kunst ist die letzte Möglichkeit, die Missstände und Widersprüche in der Gesellschaft zu heilen“ bekommen im Jahr seines 100. Geburtstages eine ganz besondere Bedeutung.

In der Kunststadt Mülheim an der Ruhr hat der Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr (kurz KKRR) 2021 ein umfangreiches Ausstellungsprogramm aufgelegt – die erste Ausstellung läuft bereits mit der Schau „CHINMAYO – DAS JETZT VERGEHT NIE“ – der Meidericher Maler, Bildhauer und Poet Swami Alok Chinmayo hat zum Beuys-Jubiläumsjahr neue Arbeiten geschaffen, die bis zum 21. Februar 2021 in der RUHR GALLERY MÜLHEIM gezeigt werden.

Der Eintritt ist frei!

Objekt in der Schau zur Eröffnung BEUYS-Jubiläumsjahr 2021 in der Stadt Mülheim an der Ruhr

Foto: Chinmayo - Meiderich - Mülheimer Kunstverein KKRR

Über 20 Museen in Nordrhein Westfalen haben das Thema „BEUYS100“ aufgegriffen, u.a. das Mülheimer Kunstmuseum Temporär zeigt „Plakate“ zum Thema – der Mülheimer Künstlerbund hat mehrere Ausstellungen wie „BEUYS & GIRLS“ oder BEUYS & BOYS“ und eine große internationale Gruppenausstellung als Hommage an Joseph Beuys in der Galerie an der Ruhr / RUHR GALLERY geplant. Das "KuMuMü - Kulturmuseum Mülheim an der Ruhrstraße 3" zeigt ganzjährig u.a. Arbeiten von Joseph Beuys aus verschiedenen Privatsammlungen.

Die Ausstellungsmacher aus der Stadt Mülheim an der Ruhr haben neben dem umfangreichen Jahresprogramm in der Stadt Mülheim an der Ruhr auch eine Schau in der Stadt Köln im Rahmen des Projekts „Stiftung CULTOPIA – Kunst hilft geben“ initiiert.

Der Designer Klaus Wiesel, Mitglied im Mülheimer Künstlerbund hat dazu u.a. den Beuys100 Button und die große Plakataktion im öffentlichen Raum entwickelt.

BEUYS100 Button, gestaltet von Klaus Wiesel vom Mülheimer Künstlerbund

Foto: Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr (KKRR Ruhrstr. 3)

Weitere Informationen sind im Web zu finden unter www.kunststadt-mh.de oder unter den HASHTAGS: #BEUYS100MLHM – #MLHMRHR – #BEUYS100 oder #KunststadtMülheim - #MHRuhr

Über den Mülheimer Künstlerbund - MKB in der Stadt Mülheim

Der Mülheimer Künstlerbund - MKB erhebt keine Mitgliedsbeiträge und ist offen für alle Kunstinteressierten - es werden dort keinerlei Spenden gesammelt und keine Unterstützung aus öffentlichen Geldern erwartet oder akquriert.

Die Künstlerinnen und Künstler im Mülheimer Künstlerbund verkaufen ihre Arbeiten im eigenen Namen und auf eigene Rechnung ohne Aufschläge.

Die Geschäftsstelle des MKB und Projekträume und Ateliers befinden sich in der Delle 54-60 und Ruhrstraße 3 - direkt am Innenstadtpark "Ruhranlage" in der Kunststadt Mülheim -

FON 0208 46949567 - EMail: MKB@mlhmrhr.de - Link für Atelierbesuche hier: