Die Evangelische Kirchengemeinde Broich-Saarn bietet Interessierten jeden Abend die Gelegenheit - in der Zeit der Corona-Einschränkungen - eine 15-Minuten-Andacht in ihren beiden Kirchen zu besuchen.

"In der ersten und dritten Woche feiern wir um 19 Uhr in der Kirche an der Wilhelminenstraße, in der zweiten und vierten Woche in der Dorfkirche Saarn.", kündigt Pfarrer Christoph Pfeiffer an und fügt hinzu: "In weiten Abständen sitzen wir in den Kirchen, um ein wenig Musik und einen Text zu hören sowie einen Moment der Stille zu genießen bei Kerzenschein."

Infos unter: www.ev-kirche-broich-saarn.de oder Pfarrer Pfeiffer, Telefon 43909274.