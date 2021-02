Das niederländische Familienunternehmen wurde 2008 von Paul van den Berg gegründet, mit dem Ziel, möglichst vielen Menschen einen unbeschwerten, sicheren und spielerischen Umgang mit Wasser zu ermöglichen. Auf der Grundlage seiner Erfahrung im Bildungswesen und in der Spielindustrie, entwickelte er Wasserspielkonzepte, die sich an pädagogischen, physischen und sozialen Aspekten orientieren. Watergames & More sind auf das Spielen auf, um, mit und im Wasser spezialisiert. Sie realisieren Wasserattraktionen wie Spray Parks, Wasserrutschen und Gesamterlebnisse des Wasserspiels, in Form von thematisierten Wasserattraktionen.

In welchen Ländern hat Watergames & More bereits Wasserrutschen installiert?

„Watergames & More hat bereits Projekte in den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Luxemburg, Österreich und England durchgeführt. Dies betraf sowohl die Realisierung von Wasserrutschen als auch von Spray Parks (interaktive Wasserspielplätze).“

Welches war das spektakulärste Projekt?

„Wir haben in Deutschland ein spektakuläres Projekt im Schwimmbad monte mare in Kreuzau verwirklicht. Für dieses neu gebaute Schwimmbad haben wir eine vollständig thematisierte Wasserattraktion entworfen und gebaut. Dieses Gesamtkonzept beinhaltet eine Kombination unserer Produkte, sowohl mit Wasserrutschen als auch mit Spray Park-Geräten, einem Planschbecken und maßgefertigten Elementen. Die Attraktion erstreckt sich über eine Gesamtfläche von ca. 250 m². Spektakuläres Herzstück ist das versunkene Piratenschiff, komplett mit Mast, (Wasser-)Kanonen und Ruder.”

Wie verläuft eine individuelle Wasserrutschen-Planung?



„Alle Entwürfe beginnen mit einer Bestandsaufnahme der Wünsche des Kunden, möglicherweise in Absprache mit einem Architekten und/oder Beratungsunternehmen. Nach Auftragserteilung wird die Rutsche entworfen, es werden Produktionszeichnungen angefertigt, die Rutsche wird produziert und

montiert, getestet und zertifiziert. Wir liefern die Wasserrutsche schlüsselfertig, sodass sich der Kunde nur noch auf die Inbetriebnahme konzentrieren muss.“

Sind Ihre Wasserrutschen gemäß DIN EN 1069 geprüft?

„Ja. Alle unsere Wasserrutschen erfüllen strenge Normen. Wir wenden die DIN EN 1069-1:2017 + A1:2019 und die DIN EN 1069-2:2017 an. Eines unserer Teammitglieder wohnt den Normenausschüssen bei, sodass wir ständig über die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich informiert sind.“

Führen Sie auch Wartungsarbeiten durch?

„Ja. Wir legen großen Wert auf ein qualitativ hochwertiges und langlebiges Produkt; Service und Wartung spielen dabei eine wichtige Rolle. Mit den richtigen Service- und Wartungsmethoden können wir die Kondition und die Lebensdauer einer Wasserattraktion garantieren. Bei Lieferung einer Wasserattraktion erhält jeder Kunde Anweisungen für die Wartung, einschließlich Anweisungen für die monatlichen Inspektionen und Tipps für die Wartung der Wasserattraktion. Neben der regelmäßigen Wartung ist es wichtig, die Wasserattraktion mehrmals im Jahr ausgiebig zu warten. Falls gewünscht, können wir dies für unsere Auftraggeber vollständig übernehmen.

Unsere Dienstleistungen umfassen die präventive und korrektive Wartung der Attraktionen, wie die Sommer- und Wintervorbereitung der Spray Parks und die Wartung der Wasseraufbereitungsanlage. Technische Unterstützung vor Ort oder aus der Ferne gehört ebenfalls zum Service.

Aufgrund der hochwertigen Verarbeitung können wir eine Garantie von 25 Jahren auf alle Spray Park-Geräte aus Edelstahl gewähren. Unsere Wasserrutschen haben eine Standardgarantiezeit von 5 Jahren, in Kombination mit einem Servicevertrag sogar 10 Jahre.“

Wie viele Wasserrutschen wurden bereits durch Watergames & More installiert?

„Wir haben bereits über 100 Projekte im In- und Ausland abgewickelt. Einen (geographischen) Überblick über alle Projekte finden Sie unter: https://watergamesandmore.com/de/projekte.

Darüber hinaus haben wir eine Reihe besonderer Projekte in Entwicklung, nämlich eine Indoor-Spielanlage mit Wasserrutschen in Copa Ca Backum und zwei Wasserrutschen in der Oase Güstrow."

Wie attraktiv sind Spray Parks für Schwimmbäder?

„Spray Parks sind eine fantastische Ergänzung zum Vergnügungs- und Attraktionswert von Schwimmbädern. Der Erlebniswert eines Spray Parks ist völlig anders als der eines Schwimmbads; er bietet mehr Spielwert als nur „ein Behälter mit Wasser“. Spritzen, Wasser bewegen und Wasserläufe verlegen - es sind wichtige Entdeckungen und interessante Gründe zum Spielen. Die Wasserspielgeräte von Spray Parks sind speziell auf die Lern- und Spielbedürfnisse von Kindern

ausgerichtet und auf das Alter der Zielgruppe zugeschnitten. Die Spielbereiche eines Spray Parks sind in den Alterskategorien 0-4 Jahre, 5-8 Jahre und 9-12 Jahre einzuteilen. Selbstverständlich können auch ältere Kinder und Eltern/Großeltern den Spray Park nutzen. Ein Schwimmbad kann somit eine breitere Zielgruppe und wesentlich mehr Besucher anziehen, wodurch zahlreiche kommerzielle Vorteile entstehen. Die Schwimmbadbetreiber haben die jährliche Rückkehr der Besucher im Griff, denn zu jeder Jahreszeit kann etwas Neues angeboten werden. Das Auswechseln der Geräte ist relativ einfach, da sie alle auf dem gleichen Sockel montiert sind. Spray Parks bieten mehr Abwechslung und Vergnügen. Dies verlängert die Aufenthaltsdauer der Besucher und kann zu mehr Einnahmen in der Gastronomie führen. Ein Spray Park ist besonders wartungsfreundlich und hat einen geringen Wasser- und Stromverbrauch. Das Wasser aus den Düsen landet auf einem flachen Boden und wird direkt abgeleitet, es entsteht keine Wassertiefe und somit keine Ertrinkungsgefahr. Fast das gesamte Wasser wird gesammelt und wiederverwendet, sodass ein Spray Park nachhaltig ist. Bestehende Planschbecken können in Spray Parks oder Splash Area‘s (Spray Park Elemente in Planschbecken) umgewandelt werden, wodurch das Schwimmbad einen außergewöhnlichen Attraktionswert erhält.“

Welche Produkte gehören des Weiteren zum Portfolio?

„Neben Wasserrutschen und Sprühparks umfasst unser Portfolio auch Spielstrukturen, Waterclimbing (Kletterwände über dem Wasser), aufblasbare Elemente, Sand- und Wasserspiele und Springbrunnen.

Unser Portfolio enthält Möglichkeiten, Wasserrutschen mit Multimedia für einen besonders spektakulären Effekt auszustatten. Das Programm für multimediale Effekte besteht aus verschiedenen technischen Komponenten, mit einer Basis, die es Ihnen erlaubt, klein anzufangen und später zu erweitern.

Die Basis bilden Bewegungssensoren mit Start- und Stoppsignalen. Eine Anzeigetafel für die Zeiterfassung, themenbezogene Licht- und Soundeffekte, interaktive Spiele mit Touchpoints und Aktionsfotos können hinzugefügt werden. Die Möglichkeiten sind endlos und auf dem Markt ist die Qualität unübertroffen.“

Arbeiten Sie mit externen Rutschen-Prüfern zusammen?

„Ja, wir arbeiten mit unabhängigen Parteien zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen und zur Zertifizierung unserer Produkte zusammen.“

Wie wird man Wasserrutschen-Designer?

„Unsere beiden Wasserrutschen-Designer sind als Ingenieure für industrielles Produktdesign ausgebildet. Danach sammelten sie mehrere Jahre Berufserfahrung in der Produktgestaltung nach den Wünschen der Auftraggeber. Sie arbeiten nun seit einigen Jahren in der Entwurfsabteilung von Watergames & More. Interessenten können unsere Stellenangebote unter: vacatures.watergamesandmore.com im Auge behalten.“