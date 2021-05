Theater an der Ruhr mit Festival „Retour Natur“ im August Statt des Publikumsmagneten "Weiße Nächte", feiert das Theater an der Ruhr, Akazienallee 61, in diesem Jahr drei Wochen lang ein Festival der Natur: Retour Natur. Es kommt eine Premiere von Regisseur Philipp Preuss zur Aufführung: „Onkel Wanja“ von Anton Tschechow.

Das Theater an der Ruhr hat beschlossen, die Weißen Nächte zu einem besonderen, sehr viel umfangreicheren Open Air Festival vom 13. bis zum 28. August mit dem Titel „Retour Natur“ zu erweitern. Es eröffnet mit diesem Festival die neue Spielzeit 2021/2022, gefolgt von zwei Uraufführungen im September, „Violetter Schnee“ von Wladimir Sorokin (Regie:Roberto Ciulli) und „Nathan. Death“ von Feridin Zaimoglu/Günther Senkel (Regie: Philipp Preuss) und zwar im Theater, wenn die Pandemie es zulässt.

Künstler ganz unterschiedlicher Richtungen

Die „Weißen Nächte: Retour Natur“ versammeln Künstler ganz unterschiedlicher Richtungen, die das Verhältnis Mensch-Natur, Klimawandel und Anthropozän spielerisch umkreisen: Es wird die Premiere von Anton Tschechows Klassiker „Onkel Wanja“ in der Regie von Philipp Preuss geben, der das Theatergebäude im Park auf ungewöhnliche Weise zur Bühne erklärt und auf die dem Stück innewohnenden

radikalen Gedanken zu Natur und Zivilisation konzentriert. Eine außergewöhnliche Konzertreihe, kuratiert von Martin Kohlstedt, Diskurse mit Philosophen, Autoren, Förstern und Spezialisten, Poetryslams,performative Audio-Walks und eine Kunstausstellung mit international renommierten Künstlern zum Thema „Natur“ machen aus den Weißen Nächten 2021 ein Festival, das dann vielleicht doch jene lustvolle Entschleunigung, Kontemplation und Anregung bietet, die sich alle seit Langem wünschen.

In diesem Jahr wird der Besuch der „Weißen Nächte“ leider nicht kostenlos möglich sein. Weitere Information zu den Weißen Nächten: Retour Natur stehen in Kürze auf der Website: www.theater-an-der-ruhr.de.

Countdown zum Festival im Juni

Im Juni geht das Theater an der Ruhr mit einem Countdown zum Festival online. Fast täglich bekommen die Zuschauer per Video Ausschnitte aus Proben zu sehen, lernen die Müllviecher kennen und es gibt musikalische Appetizer.

Am 20. Juni feiert außerdem „The Return of Danton“, eine international besetzte Koproduktion des syrischen Theaterkollektivs Ma´louba eine digitale Premiere beim Londoner Shubbak Festival. Das Stück verhandelt Büchners Revolutionsdrama mit der konkreten Situation syrischer Theatermacher in der Diaspora und hinterfragt anhand Georg Büchners Vorlage auch die syrische Revolution.