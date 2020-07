Kinder und Jugendliche aus Mülheim an der Ruhr haben in drei Teilprojekten gemeinsam mit Künstlern die Innenstadt erkundet. Sie zeigen in Fotografien ihren Blick auf die (Innen-)Stadt. Altbekanntes wird dabei neu entdeckt, fremde Orte gesucht, oder einfach der Blick auf spannende Details und Formen gerichtet.

Der Fotograf und Medienpädagoge Mark Koppe begleitete in wöchentlichen Treffen die Vorschulkinder der Kita Muhrenkamp. Die Fotografin Tabea Borchardt, Stipendiatin für Junge Kunst des Kunstmuseums 2018, arbeitete mit Grundschulkindern der OGS Pestalozzi-Schule zusammen. Auch diese Gruppe erforschte einmal in der Woche fotografisch die Innenstadt. Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren haben gemeinsam mit dem Fotografen Heiko Tiemann während eines Tages-Workshops besondere Details und Impressionen in der Mülheimer Innenstadt gesammelt.

Am Samstag, 25. Juli, führt Heiko Tiemann um 12 Uhr durch die Ausstellung im Kunstmuseum Temporär, Schloßstraße 28-30.Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl von zehn Personen wird um Anmeldung unter Tel. 4 55 41 38 oder Mail: Elke.Morain@muelheim-ruhr.de gebeten.