Das Öffentlichkeitsreferat des Kirchenkreises an der Ruhr lädt zu einem Gespräch und einer humoristischen Analyse der sozialen Lage mit dem Künstler Rene Steinberg ein.

Für mehr Freude und Miteinander unternimmt er am Samstag, 15. Februar, um 18 Uhr im Gemeindezentrum Pauluskirche, Witthausstraße 11, im Gespräch und gemeinsam mit dem Publikum einen Streifzug durch das menschliche Miteinander.

Als Teil der Veranstaltungsreihe ,,Frieden geht anders" stellt er sich die Frage, ob denn wirklich alles gut ist oder, ob das Miteinander rauer, aufgeheizter und aufgehetzt geworden ist. Der Eintritt kostet 10, ermäßigt 8 Euro. Karten können im Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde, in der Evangelischen Ladenkirche oder unter vek@kirche-muelheim.de reserviert oder am Veranstaltungstag ab 17.30 Uhr an der Abendkasse erworben werden.