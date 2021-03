In der Christus-Gemeinde Mülheim an der Uhlandstraße 25 darf wieder der Gottesdienst gefeiert werden. Diesen Schritt zur Öffnung hat die Gemeindeleitung gut abgewägt, und ist sich auch mancher Bedenken bewusst. Dennoch freue man sich besonders darauf, dass wieder die Möglichkeit besteht, gemeinsam als Präsenz-Gemeinde Gottesdienst zu erleben, mit all seinen Facetten. Neben der nötigen Anmeldung unter www. cgmuelheim.de/gottesdienst wird weiter auf den Gemeindegesang verzichtet. Sollte beim ersten Präsenzgottesdient die Anmeldekapazität ausgeschöpft sein, will die Gemeinde am darauffolgenden Sonntag mit einem zweiten Gottesdienst starten. Auch die Kinderkirche findet wieder statt. Nach wie vor wird der Gottesdienst aber auch unter www.cgmuelheim.de gestreamt. Anmeldung unter cgm-buero@cgmuelheim.de oder 471652.