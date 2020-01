Gershwins Porgy und Bess wird nach 30 Jahren in der MET erneut aufgeführt und übertragen Zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder an der MET: The Gershwins‘ Porgy and Bess. Die gefeierte Neuinszenierung dieser höchst populären amerikanischen Oper begeistert ihr Publikum – und am Samstag, 1. Februar, um 19 Uhr auch deutsche Gershwin-Fans. Denn CinemaxX überträgt live aus New York.

Die Geschichte spielt um 1870 im Farbigen-Viertel von Charleston. Hauptpersonen sind der verkrüppelte Bettler Porgy (Eric Owens) und seine Geliebte Bess (Angel Blue). Um sie herum brodelt das Leben. Liebe und Leid, Gewalt und Lebenslust – Gewinner und Verlierer leben in einem bunten Kosmos in Hafennähe dicht beieinander. Realistische Straßenszenen, große Chorpartien und dramatische Momente sorgen für intensives Gefühlskino.

Die Inspiration für seine Komposition fand George Gershwin im realen Charleston, wo er sich von der Musik der Afroamerikaner inspirieren ließ. Er griff Elemente von Jazz, Blues, Ragtime und Spirituals auf und brachte damit 1935 erstmals Einflüsse afroamerikanischer Klangwelten auf eine „klassische“ Bühne. Großen Wert legte er darauf, dass es sich bei Porgy and Bess um kein Musical handelt, sondern um eine Oper.

Ohrwurmqualitäten

Mit „Summertime“ gelang ihm ein absoluter Welthit, eine der meistgespielten Arien überhaupt. Und auch Melodien wie „I got plenty o’ nuttin“ und „It ain’t necessarily so“ haben nachhaltige Ohrwurmqualitäten. Die Oper beginnt um 19 Uhr, wird gesungen in Englisch mit deutschen Untertiteln und dauert etwa dreineinhalb Stunden.

