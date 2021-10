Am Freitag, den 5. November 2021 findet um 19.30 Uhr das Abschlusskonzert des BEETH25OVEN-Festivals in der Aula der Musikschule der Stadt, Von-Graefe-Str. 37, in 45470 Mülheim an der Ruhr statt!

Darauf haben alle, sowohl die Besucher als auch die Musiker, fast ein Jahr lang warten müssen.

Aus den Liedern verschiedener Völker…

Judith Hoffmann – Beethoven Liedbearbeitungen für Sopran und Klaviertrio.

Das Programm ist eine musikalische Reise mit Beethoven durch Europa: von Schweden über Dänemark, Polen, Russland, Ukraine, Ungarn und Tirol nach Italien und Spanien und weiter nach Irland und Schottland.

Erweitert wird dieses Programm durch Beethovens Klaviertrio Satz „KAKADU“.

Ausführende:

Judith Hoffmann - Sopran

Zsuzsa Debre - Violine

Bernhard Schwarz- Cello

Robert Weinsheimer - Klavier

Der Eintritt ist frei.