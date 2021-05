Bereits zum dritten Mal lädt die "Musik im Kloster Saarn" in diesem Jahr zu einem digitalen Konzert ein. Es findet am Sonntag, 30. Mai ab 18 Uhr statt. Anders als in den letzten Konzerten steht diesmal reine Instrumentalmusik eines barocken Meisters auf dem Programm. Für die Teilnahme am Konzert steht auf der Homepage www.musik-im-kloster-saarn.de ein Link zum Anklicken bereit.

Es erklingen von Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) „Sonatae Tam Aris Quam Aulis servientes“ (1676) auf deutsch: „Sonaten, zu Altären wie zu herrschaftlichen Höfen dienlich“, für Streicher und Trompeten. Diese Sonaten waren Bibers erste veröffentlichte Werke, herausgegeben 1676 in Salzburg, wo sich der 32-jährige Komponist gerade als einer der führenden Musiker am Hof des Fürstbischofs Max Gandolf von Kuenburg etabliert hatte.

Man kann sich gut vorstellen, dass sie einen starken Eindruck hinterlassen haben; diese 12 Ensemblesonaten zu fünf, sieben oder acht Stimmen, sind ungestüm und selbstbewusst, indem sie Solostücke für Violinen und/oder Trompeten auf einen solide geerdeten Kern von bis zu drei Violen und Bass aufpfropfen.

Die Sonaten haben eine Länge von fünf bis sieben Minuten und sind im einsätzigen, aber mehrteiligen Stil der Kirchensonate des 17. Jahrhunderts und im stylus phantasticus gehalten. Eine Art, in der Biber nicht nur ein Meister war, sondern auch eine Persönlichkeit voller lebendiger und überraschender Ideen.

Jeder, der seine Violinsonaten kennt, wird über seine extrovertierten Ausbrüche, Schlachtfeld-Kameen, tänzerisch-rhythmischen Episoden und markanten Kadenzen anerkennend lächeln.

Hinzu kommen die polyphonen Sondierungen, rhetorischen Dialoge und Verfolgungsjagden, die durch die Ensemble-Textur ermöglicht werden, und Bibers lebendige Präsenz beginnt sich in der Tat sehr nah anzufühlen.

Ensemble Harmonie Universelle spielt



Ein Hauptanliegen von Harmonie Universelle seit seiner Gründung ist das Repertoire des 17. Jahrhunderts. Genau dort liegt ein Schwerpunkt bei der Kammermusik von Heinrich Ignaz Franz Biber. Nur sehr wenige Ensembles in Europa widmen sich dieser zum Teil noch vergessenen und unbekannten Musik.

Durch den Erfolg der Aufnahme der Sammlung „Fidicinium Sacro-Profanum“ von 1682 angeregt, möchte Harmonie Universelle in den nächsten Jahren auch die anderen Kammermusik Sammlungen Bibers zu Gehör bringen und aufnehmen.

Viel internationale Beachtung

Für seine zwei letzten Produktionen hat Harmonie Universelle sehr viel Beachtung der internationalen Fachpresse erhalten. Neben verschiedenen Magazinen (Concerto, Toccata u.a.) und Radiosendern (BR, RBB Kultur) hat das französische Magazin Diapason beiden CD Aufnahmen einen Diapason verliehen. Frühere Aufnahmen des Ensembles wurden auch schon mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht. Jetzt wurde die konstante Arbeit des Ensembles mit einem Diapason Decouverte für Graupner ausgezeichnet.

Für die Musiker von Harmonie Universelle, die sich mit viel Enthusiasmus in diese Musik stürzen, ist dies eine Art Heimspiel. Für ihre letzte Aufnahme von Bibers „Fidicinium Sacro Profanum“ haben sie 2019 den begehrten Diapason D’Or erhalten.