Hart aber herzlich!

Die Mülheimer Mutter vergangener Zeiten!

1.Ick häb en Mooder, die üss chutt.

Derteege üss min Vader butt!

Schle-it me-i min Mooder un ick hüll,

Dann sseetse wacker: Ke-ind ssi' still!

2.Kümb me-i min Vader an’ne Schwaat,

Dann ste-iht min Mooder ouk all praat,

Un nimb in Schutz me-i, wenn ick hüll,

Un sseet chanz ssaachde: Ke-ind ssi’ still!

3.Schmack me-i die Middaagsmolltiet schlääch,

Dann wäd min Mooder aal ees frääch

Un sseet, wenn ick nou ouk noch hüll:

Dou kriss en Butt’ramm, Ke-ind ssi' still!

4.Hol Winkelswaar ick ergeswu

Un krieg ke-in Babbelsche dertu,

Dann sseet min Mooder, wenn ick hüll:

Dou kriss en Pennik, Ke-ind ssi' still!

5.Cheeff in’ne Schual dä Meester me-i,

En Opsatz op, ssu schwoor ees Ble-i,

Dann sseet min Mooder, wenn ick hüll:

Ick hälpsche wacker, Ke-ind ssi' still!

6.Nou ssin ick chroat un ümmer noch

Mag me-i min Mooder lie'e doch,

Un sseet wi-e dumools wenn ick hüll:

Dou büss dän Mine, Ke-ind ssi’ still!