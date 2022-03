Sein Name steht für Spannung pur: Hendrik Berg ist als Krimiautor bekannt geworden. Bevorzugt siedelt er seine Tatorte an der Nordsee an. Einige seiner Romane wurden verfilmt. Die Drehbücher schrieb er selbst.

Ich möchte heute mit "Strandfeuer" den neuesten Krimi aus seiner Feder vorstellen. Erschienen ist das Taschenbuch am 14. März im Goldmannverlag.

Der Verlag schreibt im Klappentext: "Ein Mord in Sankt Peter-Ording ruft Kommissar Theo Krumme mitten in der Hochsaison auf den Plan: Am Strand wurde unter einer der Pfahlbauten die Leiche eines jungen Mannes entdeckt. Bei dem Toten handelt es sich um Marten Schilling, Barkeeper und Freund von Insa Clausen, Tochter einer der wohlhabendsten Familien Nordfrieslands. Während Insa völlig aufgelöst über den Tod ihres Freundes ist, scheint sich die Trauer bei ihrer übrigen Familie in Grenzen zu halten. Krummes Argwohn ist geweckt. Zusammen mit seiner Kollegin Pat nimmt er die Clausens genauer unter die Lupe und stößt hinter der vornehmen Fassade auf dunkle Abgründe..."

Tatsächlich gelingt es Hendrik Berg in "Strandfeuer" meisterlich mehrere Zeitebenen, Mystik und harte Intrigen miteinander zu verweben. Ein Familiendrama um Hass, Neid, Eifersucht und die Gier nach Gold. Und die wahre Geschichte um einen ägyptischen Schatz, der in der Nordsee verschwand. Der Leser bleibt bis zuletzt im Unklaren ob der Mord auf Gier, Eifersucht oder fortschreitendem Wahnsinn geschah und was der geheimnisvolle Unbekannte damit zu tun hat.

Auf 384 Seiten wird der achte Fall um Kommissar Theo Krumme erzählt und bei keiner kommt Langeweile auf. Das Buch ist für 11 Euro im Handel erhältlich.

Gemeinsam mit Hendrik Berg und der Agentur Talent XChange verlost der Lokalkompass drei Exemplare mit Widmung unter allen, die hier mitmachen. Verratet uns nur in den Kommentaren, wo Ihr die Küstenkrimis am liebsten lest. Mit Eurer Teilnahme erklärt Ihr Euch einverstanden, dass wir im Gewinnfall Eure Daten zur Gewinnverschickung an die Agentur weitergeben.

