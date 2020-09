Vom 3. bis 24. September steht das Kunstmuseum Temporär im Zeichen der Zimmerpflanze. Das Frankfurter Künstlerduo 431art mit dem Projekt botanoadopt® bietet Lösungen für ein Problem, das jeder kennt: Ein Umzug oder eine Reise stehen an, die Wohnung ist zu klein geworden oder es fehlt schlichtweg der grüne Daumen. Und schon stellt sich die Frage, wohin mit dem Gewächs.

In verschiedenen Arbeitsphasen laden Torsten Grosch und Haike Rausch die Mülheimer Bürger*innen dazu ein, an ihrem vom Rat für Nachhaltigkeit ausgezeichneten Langzeit-Projekt botanoadopt® teilzunehmen, das seit über zehn Jahren Topfpflanzen an neue Besitzer vermittelt.

Kernstück des Konzepts von botanoadopt® ist die Pflanzenklappe®, in die vernachlässigte Pflanzen anonym eingestellt werden können. Anschließend werden die Gewächse fotografiert und mit individuellen Biografien versehen, bevor sie in einem im Kunstmuseum Temporär eingerichteten Adoptionsbüro weitervermittelt werden. Im Laufe der Jahre konnten 431art ein deutschlandweites Netzwerk (www.botanoadopt.org) errichten, über das bis heute mehr als tausend Pflanzen ein neues Zuhause finden konnten.

Das Projekt wird flankiert von einer Ausstellung, in der fotografische Pflanzenporträts, eine speziell für den Ausstellungsraum geschaffene Rauminstallation sowie eine Videoarbeit zu sehen sein werden.

Am Mittwoch, 9. September, führt Kuratorin Simone Scholten um 16 Uhr durch die Ausstellung. Es darf gern eine kleine Zimmerpflanze mitgebracht werden.Aufgrund der aktuellen Situation ist die Teilnehmerzahl auf acht Personen begrenzt. Eine Voranmeldung ist notwendig unter Tel. 4 55 41 38 oder Mail: Elke.Morain@muelheim-ruhr.de.