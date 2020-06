Der Mülheimer Perkussionist und Trommellehrer Thomas Kahle bietet in Kooperation mit dem Familienbildungswerk Ewes e.V. / Mülheim an der Ruhrab sofort wieder Trommelkurse im Europa-Pavillon in der "MÜGA" an.



Vom 23. Juni bis zum 22. Juli finden im Rahmen des "SUMMER PERCUSSION JAM" immer dienstags, mittwochs (19-21 Uhr) und samstagsAngebote zu unterschiedlichen Trommelkulturen statt. Die musikalische Reise geht von Samba aus Brasilien über Rhythmen des

Buena Vista Social Clubs aus Kuba bis zurück zu den Wurzeln die in den Westafrikanischen Trommel-Rhythmen zu finden sind.

Besondere Angebote sind Trommelaktionen für die Familie, Termine für fortgeschrittene Trommler sowie Einzelunterricht,auch Vormittags. Folgende Instrumente stehen zur Verfügung: Cajon, Conga, Djembe, Basstrommeln und brasilianische Instrumente.

Der Kursleiter Thomas Kahle hat all diese (Trommel)-Kulturen bereist und freut sich darauf sein Wissen weiterzugeben.Selbstverständlich werden alle Corona Schutzmaßnahmen wie Abstand und Hygiene berücksichtigt.

Die Termine sind für acht Teilnehmer ausgelegt.

Infos zu den Terminen findet man auf der Homepage von Thomas Kahle: www.samba-ruhrgebeat.de (Angebote, Workshops und Kurse). Die Anmeldungen läuft über die Homepage, direkt bei Thomas Kahle unter Tel. 0179-516 4227 oder per Email über den Verein Ewes e.V. : info@ewes-ev.de.