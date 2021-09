Nach dem erfolgreichen Auftakt der dreiteiligen Chorreihe „…und die Chöre singen für Dich!“ mit „Charisma – der junge Chor“, geht es in der Freilichtbühne weiter am Sonntag, 12. September, 16.30 Uhr, mit dem „Latin Jazz Mass-Project“.

Mit schwungvollen lateinamerikanischen Rhythmen, abwechslungsreichen Grooves, sowie einprägsamen und charakteristischen Melodien, nehmen die beiden mitwirkenden Chöre, der FWH - Chor 1929 Mülheim und die Chorgemeinschaft Cantate Essen, ihre Zuhörer mit nach Südamerika und lassen Latin- Jazz- Feeling aufkommen.

Begleitet wird das Ensemble dabei von den Musikern Raphael Zapp (Piano), Philipp Sauer (Saxophon), Rüdiger Gönnert (Bass) und Heinz-Gerd van den Wyenbergh (Schlagzeug).

Die Leitung auf dieser musikalischen Reise hat Stephan Arnold.

45 Sängerinnen und Sänger

Die etwa 45 mitwirkenden Sängerinnen und Sänger sind begeistert über die Möglichkeit Ihr Programm, welches erst kurz vor dem ersten Lockdown startete, nun auf die große Bühne zu bringen: „Nach über einem Jahr Online- und Outdoorproben, in dem wir unser Projekt auf kreative Weise am Leben erhalten haben, sind wir sehr dankbar und freuen uns riesig über die Möglichkeit nun endlich wieder vor Publikum singen zu können – dazu noch an einem so tollen, außergewöhnlichen Ort wie der Freilichtbühne!“

Einlass ist ab 15 Uhr. Die „artistes de la farin“ bieten vor dem Konzert Kaffee und Kuchen an. Auch für eine herzhafte Alternative ist mit einem Foodtruck gesorgt. Der Biergarten ist geöffnet.

Üblich der Tradition vor Ort ist der Eintritt frei; der Hut geht rum.

Karten und Anmeldungen

Voranmeldungen sind erforderlich unter www.reglerproduktion.de/veranstaltungen oder telefonisch direkt bei der Regler Produktion unter 0208/8210777. Das Konzert wird unterstützt durch den Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr im Rahmen des „Mülheimer Kultursommers 2021“.

Bildrechte: FWH-Chor 1929 Mülheim