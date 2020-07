Das Ensemble der VolXbühne Mülheim in Kooperation mit dem Theater an der Ruhr und das A.Tonal Theater (Köln) dürfen sich über eine gelungene Zusammenarbeit mit bestem Ergebnis freuen! Das gemeinsame Stück jeder:jederzeit ist für den Kölner Theaterpreis 2020 nominiert. Fünf Stücke aus 30 wurden von der Fachjury gesichtet und bewertet. Die Preisverleihung findet traditionell am ersten Montag im Dezember verliehen. Bis zu diesem Termin werden die Gewinner nicht bekannt gegeben.

Das Stück Jeder:Jederzeit feierte im Januar 2020 Premiere in der VolXbühne und in der Alten Feuerwache in Köln. Auf die Bühne brachten 17 Laien-Schauspieler und drei Professionelle ein musikalisches Musiktheater. Poetisch und spielerisch hinterfragen die Darsteller, die zwischen 13 und 80 Jahre alt sind, ihren Alterungsprozess, ihre Identität in unterschiedlichen Generationen und aus unterschiedlichen Gesellschaften. Weil jeder der Schauspieler in einem anderen Abschnitt seines Lebens steht, bilden sie auf der Bühne das ganze Spektrum der Gesellschaft und persönlichen Fragen an das Leben und ihr "Sein" ab.

Die Kernfrage der Inszenierung sucht auf der Bühne nach Antworten:

"Würden wir anders leben, wenn wir uns bewusster wären, dass wir nur eine kurze Zeit auf dieser Erde herumspazieren und es Jeden von uns Jederzeit

aus dem Leben herausreißen kann?"

Der Kölner Theaterpreis hat Tradition

Jährlich zeichnen die Kölner Tanz- und Theaterpreise die besten Inszenierungen der nicht-städtischen, professionellen Kölner Theater- und Tanzszene aus. Seit mehr als 25 Jahren werden Künstler und Ensembles geehrt. Dotiert ist der Theaterpreis mit 10.000 Euro, die aus der Wirtschaft und Kulturstiftungen fließen. Unabhängige Fachjurys nominieren jeweils halbjährlich aus circa 80 freien Produktionen, die ihrer Meinung nach hochwertigsten in den Sparten Erwachsenentheater, Kinder- und Jugendtheater sowie Tanztheater.

Die Produktion

„jeder:jederzeit“, Produktion: A.TONAL.THEATER und VolXbühne in Koprodukion mit Theater an der Ruhr, Freihandelszone und Alte Feuerwache, Konzept/Regie/Textfassung: Jörg Fürst,

Info:

Zu sehen ist jede:jederzeit am 5. und 6. September in der VolXbühne, Adolfstraße 89 a, 45468 Mülheim an der Ruhr. Karten gibt es für 12 Euro (ermäßigt 8) unter Telefon 0208 43 96 29 11 (AB, es wird zurückgerufen) oder per E-Mail an karten@volxbuehne.de.