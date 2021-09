Mehrfach mussten im vorigen Jahr die Aufführungen des erfolgreichen Stücks JEDER:JEDERZEIT (2020) in der VolXbühne wegen des Lock-Downs abgesagt werden. Nun ist es soweit: Dreimal wird es jetzt im September gezeigt: Am Donnerstag, 23. , Freitag, 24. und Samstag, 25. September.

Das Stück Jeder:Jederzeit feierte im Januar 2020 Premiere in der VolXbühne und in der Alten Feuerwache in Köln. Das Stück war unter anderem für den Kölner Theaterpreis 2020 nominiert. Auf die Bühne bringen 12 Bürger*innen zwischen 14 und 82 Jahren, drei professionelle Darsteller*innen und die Musiker*innen Pía Miranda (Posaune & Gesang) und Peter Eisold (Percussion & Elektronik) ein poetisches Musiktheater zu Fragen der eigenen Vergänglichkeit.



„Die große Bandbreite des siebzehnköpfigen Ensembles, aus unterschiedlichen Generationen und Herkunftsländern sowohl mit professionellen wie auch mit Laiendarstellern, erweist sich in seiner großen Diversität als perfektes Füllhorn für einen großartigen Theaterabend (…).“

(Kölner Stadtanzeiger)

Poetisch und spielerisch hinterfragen die Darsteller, die zwischen 13 und 80 Jahre alt sind, ihren Alterungsprozess, ihre Identität in unterschiedlichen Generationen und aus unterschiedlichen Gesellschaften. Weil jeder der Schauspieler in einem anderen Abschnitt seines Lebens steht, bilden sie auf der Bühne das ganze Spektrum der Gesellschaft mit persönlichen Fragen an das Leben und ihr "Sein" ab.

Die Kernfrage der Inszenierung sucht auf der Bühne nach Antworten:

"Würden wir anders leben, wenn wir uns bewusster wären, dass wir nur eine kurze Zeit auf dieser Erde herumspazieren und es Jeden von uns Jederzeit aus dem Leben herausreißen kann?"

Karten und Coronaregeln

Kartenvorbestellungen (12 / erm. 8 Euro) werden ab sofort entgegengenommen unter Tel. VolXbühne, 0208 / 43962911 (AB) oder per E-Mail an karten@volxbuehne.de. Mehr Infos gibt es auf der Internetseite: www.volxbuehne.de. Zu den Aufführungen in der VolXbühne gelten die momentan gültigen 3G-Regeln.

Die Masken können am Platz abgenommen werden. Die Abendkasse ist an jedem der Abende geöffnet.

Die Produktion

„jeder:jederzeit“, Produktion: A.TONAL.THEATER und VolXbühne in Koprodukion mit Theater an der Ruhr, Freihandelszone und Alte Feuerwache, Konzept/Regie/Textfassung: Jörg Fürst.