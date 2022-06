Am Sonntag, 12. Juni, fand das beliebte Familienfest rund um Schloss Styrum und Wassermuseum nach zwei Jahren Pause wieder statt. Gleichzeitig feierte das Aquarius Wassermuseum am Sonntag sein 30-jähriges Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür. Viele Familien mit ihren Kindern waren der Einladung gefolgt und verbrachten den Nachmittag im Schlosspark Styrum

Der Park wurde zur Spielwiese und lud zum Mit- und Selbermachen ein. RWW und a tip:tap boten die Gelegenheit mit Wasser zu Experimenten. Erlebnisangebote, Geschicklichkeitsspiele, Kunstaktionen oder Akrobatik – am Sonntag war für Jeden etwas dabei. Neuartige Spielangebote stellte die Andreas-Gemeinde vor. Für die ganz Kleinen hatten MitarbeiterInnen des Aquarius Wassermuseum eine Wasserwege-Landschaft auf der großen Wiese vorbereitet. Mit dabei war auch eine Gruppe der Talentwerkstatt, die Modellfahrzeuge aus Recycling-Materialien präsentierten, um nur einige von rund 52 mitwirkenden Einrichtungen, Vereine und Initiativen zu nennen. Ein besonderer Dank geht auch an die 200 MitarbeiterInnen, die ehrenamtlich mitgewirkten.

Veranstalter des Familienfestes waren die Begegnungsstätte Feldmann-Stiftung, der Verein „Kinder helfen Kindern, Grenzenlos! e.V.“ und RWW mit ihrem Aquarius Wassermuseum. Unterstützt wurde das Familienfest auch von der ALDI Süd. Nach Zählung der Veranstalter waren am Sonntag rund 4.500 Besucher gekommen.

Das Bühnenprogramm startete um 12 Uhr mit dem Musikzug der Roten Funken. Vereine – wie die National Vibes oder der Styrumer TV, unterschiedliche Akteure und die beide Styrumer Grundschulen gestalteten das Bühnenprogramm. Die Band „Mondays Eye“ musste wegen Krankheit kurzfristig absagen. Schnell hatte Moderator und Organisator Max Schürmann (Feldmannstiftung) für Ersatz gesorgt: Ab 16.10 Uhr konnte Alleinunterhalter Sebastian Dey mit seiner Gitarre einspringen und sein Publikum begeistern. Ab 17 Uhr war noch einmal der Show- und Musikzug der Roten Funken zu hören.