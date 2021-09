Das vom Initiativkreis Ruhr veranstaltete und von der National-Bank AG als Hauptsponsor geförderte Klavier-Festival Ruhr erfreut sich von Jahr zu Jahr steigender Beliebtheit.

Einer der vielen über das Ruhrgebiet verteilten Auftrittsorte ist die Stadthalle. Am vergangenen Freitag konnten über 300 Zuhörer das außerordentliche Klangerlebnis der beiden niederländischen Brüder Lucas und Arthur Jussen im Theatersaal der Stadthalle erleben.

Die in Hilversum geborenen Brüder erhielten schon früh Klavierunterricht und traten bereits als Kinder vor der niederländischen Prinzessin Beatrix auf. Sie erhielten von so renommierten Pianisten wie Maria Joao Pires in Portugal und Brasilien Unterricht. Lucas vervollständigte seine Ausbildung bei Menahem Pressler in den USA und bei Dmitri Bashkjirow in Madrid. Arthur schloss sein Studium bei Jan Wijn in Amsterdam ab.

Die Brüder sind längst den Kennern klassischer Pianisten bekannt und werden für ihre Auftritte euphorisch gefeiert. Zu ihrem Repertoire gehören Stücke von Sergej Rachmaninow und Igor Strawinsky. Gespielt wird auf einem Steinway Konzertflügel.

Anna Maria war begeistert

Auf Einladung der MÜLHEIMER WOCHE nahm die 12-jährige Gymnasiastin Anna Maria an der Veranstaltung teil.

Sie nimmt derzeit Klavierunterricht und war total begeistert von der Atmosphäre und dem fantastischen Spiel der Beiden. „Überrascht hat mich, wie gut die beiden gleichzeitig spielten und harmonierten und das alles auch im schnellen Tempo.“ zeigte sich Anna Maria beeindruckt. „Besonders gut gefallen hat mir das Stück „Slava-Allegro moderato in C-Dur. Es hatte eine schöne Schnelligkeit.“

Zum Ende des Konzertes spielten die Klaviervirtuosen ein langsames Stück. Als Zugabe sagten sie dann: „Damit Sie nicht traurig nach Hause gehen müssen spielen wir noch ein schnelleres Stück, damit der Heimweg friedlich ist!“ Selbstverständlichkeit, dass Lucas und Arthur Jussen mit stehenden Ovationen verabschiedet wurden.

Weitere Veranstaltungen in der Stadthalle im Rahmen des Klavierfestivals:

Montag 18.10.21; 20 Uhr Marc Andre Hamelin „Weiße Messe“

Dienstag 26.10.21; 20 Uhr Alexander Ullmann „Haydn, Beethoven und Liszt

Mittwoch 8.9.21; 20 Uhr Eva Gevorgyan

Freitag 10.09.21; 20 Uhr Roman Borisov in Holzwickede mit „Jahreszeiten“

Mittwoch 15.9.21; 20 Uhr Aapo Häkkinen im Schloss Hohenlimburg „Alte Musik in NRW“

Donnerstag 16.9.21; 20 Uhr Ramon Valle Trio mit „Jazz Line“ im Festspielhaus in Recklinghausen

Mittwoch 22.9.21; 20 Uhr Anne Queffélec im Robert-Schumann-Saal Düsseldorf

„Alfred Brendel zum 90. Geburtstag“

Mehr Infos erhalten Sie unter www.klavierfestival.de