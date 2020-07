Ein Sommer ohne Kaffeeklatsch wäre undenkbar...vor Corona stimmte es vielleicht. Dieser Sommer ist anderes, als alle anderen Sonnentage vor der Zeit der Pandemie.

Trotzdem möchten Zsuzsa Debre (Violine) und András Rákosi (Klavier) ihren Fans die Freude und Unbekümmertheit wiederbringen. Denn: Mit Musik geht alles leichter.

So soll am Sonntag, 2. August, um 17 Uhr im Klavierstudio von András Rákosi im Tourainer Pavillon in der MüGa eine gute Stunde mit Musik aus alten Zeiten – Operette und Schlager - erklingen. Aus gegebenem Anlass darf kein Kuchen und Kaffee serviert werden. Mit gebotenem Abstand wird es in der Freiluft mit begrenzter Anzahl trotz allem gemütlich.

Der Eintritt ist frei. Um Voranmeldung wird gebeten bei András Rákosi unter Tel. 0171/9547535