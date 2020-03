Die Ereignisse im Zusammenhang mit der Corona - Pandemie überschlagen sich. Auch der Förderverein Mülheimer Städtepartnerschaften e. V. bleibt davon nicht verschont. Deshalb hat sich der Vorstand kurzfristig zu einer außerordentlichen Sitzung getroffen, um über Konsequenzen für den Verein zu beraten. Der Vorstand hatte bis jetzt versucht, das Jahresprogramm 2020 - so lange es noch vertretbar war - beizubehalten. Dies ist leider nicht mehr möglich. So mussten einige Entscheidungen getroffen werden, die bei Teilen der Mitglieder leider zu Einschränkungen oder zum Verzicht führen.

Die Corona - Pandemie hat zwischenzeitlich unser Leben grundlegend verändert. Die behördlichen Anordnungen und Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus COVID-19 haben dazu geführt, dass in allen Bundesländern Veranstaltungen bis auf Weiteres untersagt sind. Das Auswärtige Amt warnt außerdem vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Ausland, da mit starken und weiter zunehmenden drastischen Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr mit weltweiten Einreisebeschränkungen, Quarantänemaßnahmen und der Einschränkung des öffentlichen Lebens in vielen Ländern zu rechnen ist. Die Verunsicherung ist groß. Nahezu kommen täglich neue Einschätzungen und Anweisungen hinzu. Dies hat den Vorstand veranlasst, folgende Entscheidungen zu treffen:

Bürgerfahrt nach Darlington und Nordost-England vom 20. - 28. Juni 2020 wird abgesagt



Der Verein wird die Reise in diesem Jahr nicht durchführen und versuchen, einen neuen Termin im Laufe des nächsten Jahres zu finden. Die Kompetenzteam- und Reiseleiterin Rosmarie Scholz wird kurzfristig die 30 Mitglieder, die sich zu der Bürgerfahrt angemeldet haben, über die Details der Absage informieren. Kosten entstehen nicht. Die angezahlten Teilnehmerbeiträge werden erstattet. Sobald ein Nachholtermin feststeht, werden die Mitglieder informiert. Mitglieder, die sich für die Reise im Juni angemeldet haben, werden bei einer erneuten Reservierung „gesetzt“. Damit ist die Darlington-Reise die 2. Bürgerfahrt in diesem Jahr, die wegen der Corona-Virus-Pandemie abgesagt wird. Zunächst war die Bürgerfahrt nach Kfar Saba Anfang März betroffen.

Fahrradtouren mit Tourainer Freunden vom 9. - 16. Juni 2020 in Mülheim an der Ruhr und Umgebung in der „Warteschleife“

Bisher haben die Tourainer Freunde den Besuch in Mülheim nicht abgesagt. Der Vorstand wird in seiner Sitzung am 20.4.2020 in Abstimmung mit dem Centre Franco-Allemand de Touraine entscheiden, ob die Veranstaltung stattfindet.

Hoffnung, dass unsere Jubiläums-Festveranstaltung zum 25-jährigen Vereinsbestehen am 22. August 2020, 18:00 Uhr, im Mülheimer Wasserbahnhofs stattfinden kann

Ende März / Anfang April lädt der Vorstand die Mitglieder zur Jubiläums - Festveranstaltung am 22. August 2020, 18:00 Uhr, in den Mülheimer Wasserbahnhof ein. Darüber hinaus freut er, wenn möglichst viele Mitglieder auch zur Eröffnungsveranstaltung der Fotoausstellung „25 Jahre Förderverein Mülheimer Städtepartnerschaften“ am 23.8.2020, 11:00 Uhr, in das Haus der Stadtgeschichte kommen. Der Vorstand hat lange diskutiert, ob er die Einladungen - wie angekündigt - zum jetzigen Zeitpunkt verschicken will. Er hat sich schließlich dafür entschieden, weil er zuversichtlich ist, dass sich in den kommenden Monaten die jetzige Virus-Krise Schritt für Schritt verbessern und normalisieren wird. Deshalb will er zunächst an den Planungen für die Festwoche Ende August 2020 festhalten.

Hans-Dieter Flohr,

Geschäftsführer