„Boogie@Petri“ startet am Freitag, 28. August, 19 Uhr, in der Petrikirche wieder. Die beliebte Live-Musik-Reihe nimmt wieder Fahrt auf. Aber natürlich mit allen notwendigen Maßnahmen der Corona-Schutzverordnung, um einen genussreichen Abend zu garantieren.

Die Veranstaltung findet in der Petrikirche der Vereinten Evangelischen Kirchengemeinde statt. Zugelassen sind maximal 70 Gäste. Es empfiehlt sich also eine rechtzeitige Platzreservierung. Beim Einlass, in der Pause und nach dem Konzert gilt Maskenpflicht. Während des Konzerts können die Masken abgenommen werden.

Der musikalische Gastgeber, Christian Christl, Piano, bringt den Mundharmonika-Spieler Christian Noll aus Moers mit nach Mülheim. Gemeinsam entführen die beiden ihre Gäste ins Chicago der 1930er Jahre, als es noch Klaviere in jeder Kneipe und Live-Musik 48 Stunden pro Tag gab.

Die Tickets kosten 18 Euro mit Reservierung im Gemeindebüro unter Tel. 0208-4372801 oder Mail: vek@kirche-muelheim.de. An der Abendkasse ohne Reservierung kostet der Eintritt 20 Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr